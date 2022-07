F-Zero sta per tornare? Lo suggerisce un insider

Negli ultimi anni Nintendo ha dimostrato una maggiore disponibilità a far tornare in vita alcuni franchise, ma ci sono ancora alcune serie di culto che non sono ancora state riportate in vita, e forse la più importante è F-Zero.

Sono passati 18 anni dall'ultima volta che Nintendo ha pubblicato un nuovo gioco di F-Zero e più di 20 dall'ultima volta che abbiamo avuto una nuova versione su console. Ma a quanto pare qualcosa potrebbe essere in cantiere.

Questa indiscrezione arriva per gentile concessione di SyluxHunter, un insider di Nintendo che in passato ha fornito informazioni precise, tra cui la data di uscita di Bayonetta 3. SyluxHunter è stato recentemente intervistato dal canale YouTube SwitchForce, e in questa occasione ha fornito un criptico suggerimento in codice binario.

I fan hanno subito cercato di decifrare il codice, ma alla fine l'utente Twitter Bozo the Chozo lo ha tradotto in YGBP o "You've Got Boost Power", una frase comunemente sentita nei giochi F-Zero. SyluxHunter ha confermato che si trattava di un'allusione.

Quindi, cosa potrebbe esserci in cantiere? Il nostro insider afferma che dovremmo moderare un po' le nostre aspettative, quindi forse non è in programma un sequel completo. Forse è in arrivo una sorta di prodotto a tema retrò per Nintendo Switch Online? Una riedizione di F-Zero GX? Non resta che aspettare e vedere.

