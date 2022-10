F1 Manager 2022 perde il supporto due mesi dopo il lancio

Frontier ha annunciato che interromperà il supporto post-lancio per F1 Manager 2022 meno di due mesi dopo il suo lancio.

Uscito a fine agosto, come primo di quattro giochi inclusi nella licenza di F1 ottenuta da Frontier, F1 Manager 2022 riceverà un ultimo aggiornamento con novità e correzioni, ma successivamente non avrà più il supporto dello studio. Frontier si concentrerà sul prossimo gioco, "per garantire che i futuri progetti di F1 Manager raggiungano il loro potenziale", il che significa che molti dei problemi segnalati dai giocatori potrebbero rimanere irrisolti.

F1 Manager 2022 ha ricevuto molti elogi sia dalla critica che dai giocatori, ma ci sono ancora diversi spigoli da appianare e ora i giocatori che l'hanno acquistato ad agosto scoprono che molti dei problemi segnalati potrebbero non essere nemmeno corretti.

Frontier ha deciso che non supporterà F1 Manager 2022 a lungo termine per concentrarsi su progetti futuri e nel suo messaggio ufficiale, condiviso su Reddit, informa che aggiornerà i team, risolverà bug e interromperà il supporto per il gioco.

Fonte: VGC