Fable accoglie l'ex scrittore di Horizon Forbidden West, Andrew Walsh

Lo scrittore senior di Horizon Forbidden West, Andrew Walsh, ha annunciato di essere entrato a far parte del team di sviluppo di Fable presso Playground Games. Sebbene Playground Games sia meglio conosciuto per il suo lavoro sull'acclamata serie di corse Forza Horizon, lo studio sta attualmente sviluppando il suo primo gioco di ruolo fantasy utilizzando la proprietà intellettuale di Fable.

Walsh ha annunciato la sua nuova posizione in Playground Games su Twitter: sarà lo scrittore senior per il nuovo reboot di Fable, contribuendo nel ruolo che aveva precedentemente ricoperto per Horizon Forbidden West di PlayStation.

Sebbene Walsh sia un nuovo assunto presso Playground Games, il progetto della serie Fable non è il suo primo in assoluto. Walsh in precedenza era stato il narrative lead di Fable Legends prima che il gioco fosse cancellato il 7 marzo 2016.

So, Albion has beckoned once again.



I'm delighted to announce that I've had the chance to join the wonderful team @WeArePlayground working on the new #Fable! pic.twitter.com/hCbSxNXw3K