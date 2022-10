Fallout 4 si fa next-gen! Annunciato l'arrivo di un update per PS5 e Xbox Series X/S

Mentre Bethesda continua a sfornare contenuti per Fallout 76 ed i suoi giocatori, lo studio ha annunciato una notizia che sicuramente piacerà ai fan del precedente gioco perché è in arrivo un update next-gen di Fallout 4.

Le informazioni condivise da Bethesda indicano che ci saranno due modalità visive per Fallout 4 su Xbox Series X|S e PlayStation 5 una volta che la patch sarà disponibile. La prima, la modalità prestazioni, darà la priorità agli fps rispetto alla risoluzione, mentre la seconda, la modalità qualità, punterà alla risoluzione 4K rispetto alla frequenza dei fotogrammi.

L'aggiornamento includerà anche una serie di correzioni di bug ed errori esistenti nel gioco originale e contenuti aggiuntivi del Creation Club per offrire un'esperienza più ricca, più varia e migliorata.

Per ora, Bethesda ha indicato che questo update arriverà nel 2023, per celebrare il 25° anniversario del franchise di Fallout, ma sfortunatamente per adesso non c'è ancora nessuna data precisa.

Fonte: Bethesda