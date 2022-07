FIFA 22 Ultimate Team FUTTIES, gli oscar di FUT - come votare i giocatori e le novità dell'evento

I FUTTIES sono un evento di FIFA Ultimate Team che è stato proposto per la prima volta in FIFA 15 e da allora è stato riproposto di anno in anno. La buona notizia è che anche in FIFA 22 arriverà l'evento che è una sorta di caricatura dei premi Oscar, in cui gli utenti possono votare i propri beniamini. In questa pagina troverete tutte le informazioni e le novità sull'evento di quest'anno.

D: Quando inizieranno i FUtties?

R: I Futties inizieranno venerdì 15 luglio 2022.

VOTAZIONI

i fan di FIFA potranno votare quale oggetto giocatore FUT potrà ricevere gli speciali bonus FUTTIES assegnati al vincitore. Se avranno fatto login per 24 ore durente certi giorni della campgana, gli utenti si ritroveranno il Player Pick nell'account. Ogni Player Pick delle versioni in prestito dei Nominati Futties. Il voto corrisponderà alla scelta.

Candidati FUTTIES

Ecco la lista dei Candidati FUTTIES:

CAM: Kai Havertz (84) – Chelsea

RB: Aaron Wan-Bissaka (83) – Manchester United

LM: Luis Díaz (80) – Liverpool

5 STELLE PIEDE DEBOLE

Ricordiamo che potrete votare tra questi cinque nominati e che solo due di loro riceveranno una SBC. Chi voterete?

I più votati riceveranno un oggetto vincitore FUTTIES attraverso Squad Building Challange la settimana successiva. Alla fine della campagna, i candidati che non avranno ottenuto abbastanza voti nella rispettiva categoria saranno considrati come "menzioni onorevoli" e saranno proposti come SBC. T

FUTTIES Favourites: saranno proposti come SBC durante la campagna FUTTIES, ognuno facente parte a un particolare mese e giocatore di quel periodo di tempo. Durante la campagna saranno rivelati più FUTTIES Favorites tramite gli obiettivi.

https://twitter.com/FutSheriff/status/1547197407649320960 Ci sarà una nuova categoria di FUTTIES con Intesa speciale, che funzionerà in modo simile a quella degli Heroes. In pratica, i giocatori FUTTIES Premium che giocano nello stesso campionato avranno intesa verde tra loro. Saranno disponibili tramite SBC e Obiettivi.