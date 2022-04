FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) Guida agli investimenti con la Squadra della Settimana 29 TOTW 29

Eccoci puntuali qui, come ogni settimana, per l'appuntamento fisso di FIFA 22 Ultimate Team con le carte a rilascio settimanale.

Parliamo della Squadra della Settimana o Team of the Week, che è composta dai giocatori che si sono maggiormente distinti nei rispettivi campionati, e ricevono una carta In Form, di colore nero, che sarà disponibile nei pacchetti per tutta la settimana.

Ogni settimana arriveranno nuove squadre, accompagnandoci fino a giugno con release puntuale ogni mercoledì.

Ecco il roster completo della Squadra della Settimana 29 - Team of the Week TOTW 29

TITOLARI

GK: Yann Sommer (88) – Borussia Mönchengladbach

LB: Iago (84) – Augsburg

CB: Milan Škriniar (87) – Inter

RB: Manuel Lazzari (84) – Lazio

RWB: Jonny (83) – Wolverhampton Wanderers

CAM: Henrikh Mkhitaryan (85) – Nizza

CM: Konrad Laimer (84) – Lipsia

LM: Juanmi (84) – Real Betis

RW: Raheem Sterling (91) – Manchester City

LW: Neymar Jr (93) – Paris Saint-Germain

ST: Andy Delort (86) – Nizza

SOSTITUTI E RISERVE

GK: Fernando Muslera (84) – Galatasaray

CB: Grant Hanley (81) – Norwich City

CB: Alexander Djiku (81) – Strasburgo

ST: Beto (80) – Udinese

CM: Vitaly Janelt (79) – Brentford

ST: Terrence Boyd (76) – Kaiserslautern

ST: Alexander Jeremejeff (75) – Hacken

CAM: Zeki Amdouni (74) – Lausanne-Sport

ST: Morales (84) – Levante

ST: Javier Hernández (84) – LA Galaxy

ST: Paul Ebere Onuachu (84) – Genk

CM: Mattéo Guendouzi (84) – Olympique Marsiglia

INVESTIMENTI TOTW 29

Per quanto riguarda le carte TOTW su cui investire, consigliamo di puntare sugli spagnoli Juanmi e Morales 84, Jonny 83, e Janelt 79 (quest'ultimo da non pagare più di di 8000 crediti), oppure sul brasiliano Iago 84. Tutti ottimi per fare intesa nelle SBC.