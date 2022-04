FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) Guida agli investimenti con la Squadra della Settimana 31 TOTW 31

Eccoci puntuali qui, come ogni settimana, per l'appuntamento fisso di FIFA 22 Ultimate Team con le carte a rilascio settimanale.

Parliamo della Squadra della Settimana o Team of the Week, che è composta dai giocatori che si sono maggiormente distinti nei rispettivi campionati, e ricevono una carta In Form, di colore nero, che sarà disponibile nei pacchetti per tutta la settimana.

Ogni settimana arriveranno nuove squadre, accompagnandoci fino a giugno con release puntuale ogni mercoledì.

Ecco il roster completo della Squadra della Settimana 31 - Team of the Week TOTW 31

TITOLARI

GK: Jeremías Ledesma (Cádiz CF) - 86

LB: Daniel Carvajal (Real Madrid) - 86

LWB: Leandro Trossard (Brighton) - 81

RB: Pierre Kalulu (Milan) - 84

CDM: Joshua Kimmich (Bayern Munich) - 92

LM: Craig Goodwin (Adelaide United) - 84

CM: Lucas Torreira (Fiorentina) - 83

CM: Bruno Guimarães (Newcastle United) - 82

ST: Cristiano Ronaldo (Manchester United) - 93

ST: Erling Haaland (Borussia Dortmund) - 89

ST: Lautaro Martínez (Inter) - 88



SOSTITUTI E RISERVE

GK: Fraser Forster (84) – Southampton

LW: Mehdi Taremi (86) – FC Porto

ST: Moussa Dembélé (84) – Olympique Lyonnais

LM: Florian Kainz (81) – 1. FC Köln

RM: Roland Sallai (81) – Sport-Club Freiburg

CB: Dávid Hancko (81) – Sparta Praha

CB: Romain Thomas (81) – Angers SCO

ST: Valentin Castellanos (78) – New York City FC

CF: Marius Bülter (78) – FC Schalke 04

CB: Omar Beckles (75) – Leyton Orient

CAM: Lachlan Wales (73) – Western United FC

LW: Rareș Ilie (70) – 1. FC Heidenheim 1846



INVESTIMENTI TOTW 31

Per quanto riguarda le carte TOTW su cui investire, Carvajal 86 e Kululu per budget medio-alti, e sul francese Thomas 81 per budget bassi.