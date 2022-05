FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) Guida agli investimenti con la Squadra della Settimana 34 TOTW 34

Eccoci puntuali qui, come ogni settimana, per l'appuntamento fisso di FIFA 22 Ultimate Team con le carte a rilascio settimanale.

Parliamo della Squadra della Settimana o Team of the Week, che è composta dai giocatori che si sono maggiormente distinti nei rispettivi campionati, e ricevono una carta In Form, di colore nero, che sarà disponibile nei pacchetti per tutta la settimana.

Ogni settimana arriveranno nuove squadre, accompagnandoci fino a giugno con release puntuale ogni mercoledì.

Ecco il roster completo della Squadra della Settimana 34 - Team of the Week TOTW 34

TITOLARI

Tra i titolari sono sicurametne degni di nota Bonucci 87, Mertens 86 e Richarlison 84.

GK: Jordan Pickford (86) – Everton

CB: Marc Cucurella Saseta (84) – Brighton & Hove Albion

LB: Jordi Alba Ramos (88) – FC Barcelona

LB: Domenico Criscito (84) – Genoa

CM: Seko Fofana (84) – Racing Club de Lens

CM: Luis Alberto (88) – Latium

CDM: Aurélien Tchouaméni (87) – AS Monaco Football Club SA

LM: Cody Gakpo (84) – PSV

RW: Raheem Sterling (92) – Manchester City

ST: Iago Aspas Juncal (89) – RC Celta

ST: Patrik Schick (84) – Bayer 04 Leverkusen

SOSTITUTI E RISERVE

GK: Fernando Muslera (86) – Galatasaray SK

CM: Sandro Tonali (84) – Milan

RWB: Nordi Mukiele (84) – RB Leipzig

ST: Jorge Molina Vidal (84) – Granada CF

LW: Gerson Santos da Silva (83) – Olympique de Marseille

CAM: Andreas Skov Olsen (82) – Club Brugge KV

CB: Maxence Lacroix (82) – VfL Wolfsburg

ST: Min Kyu Joo (77) – Jeju United FC

ST: Lukasz Zwolinski (76) – Lechia Gdańsk

ST: Ronaldo Cisneros (74) – Atlanta United

LW: Elliot Anderson (72) – Bristol Rovers

ST: Abdelrahman Saidi (69) – Bristol Rovers

INVESTIMENTI TOTW 34

Per quanto riguarda le carte TOTW su cui investire, questa settimana abbiamo ottime opzioni per chi ha alti budget, con Iago Aspas 89 e Luis Alberto e Jordi Alba 88, carte utilissime per SBC TOTS che richiedano overall rating di 87 o superiore.