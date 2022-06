FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) Shapeshifters - guida all'evento Mutaforma: soluzioni SBC e obiettivi

Archiviato l'evento TOTS, la campagna di FIFA 22 Ultimate Team non si ferma di certo, visto che prosegue con un nuovo evento che ritorna dai precedenti capitoli. Parliamo di Shapeshifters.

Alcuni dei nomi più importanti del calcio arrivano in FUT 22 come non li avevi mai visti prima. I Mutaforma aggiungono una nuova dimensione ai giocatori in FUT 22, con una serie di cambi di ruolo che influenzano il modo di creare la tua rosa.

Oltre ai giocatori disponibili nei pacchetti, durante la campagna potrai sbloccare altri Mutaforma per la tua squadra attraverso le Sfide Creazione Rosa e gli obiettivi.

Guarda la rosa dei tuoi sogni assumere una nuova fisionomia con l'arrivo dei Mutaforma in FUT 22.

Come al solito, avremo una rosa divisa in due Team, che verranno rilasciati settimanalmente. Iniziamo dal Team 1

FIFA 22 Ultimate Team Shapeshifters Team 1

CF: Lionel Messi (99) – Paris Saint-Germain

ST: Heung Min Son (97) – Tottenham Hotspur

CAM: Eden Hazard (96) – Real Madrid

ST: Alphonso Davies (96) – FC Bayern München

CM: Youcef Atal (95) – OGC Nice

LW: Aubameyang (95) – FC Barcelona

CDM: Leonardo Spinazzola (95) – FC Barcelona

CB: Pierre Kalulu (94) – Milan

RW: Jeremiah St. Juste (93) – 1. FSV Mainz 05

CB: Nordi Mukiele (92) – RB Leipzig

LB: Héctor Bellerín (92) – Real Betis

FIFA 22 Ultimate Team Shapeshifters Team 2

Troviamo anche un interessantissimo Cristiano Ronaldo 99, molto appetibile per chi non fosse riuscito ad accaparrarsi la versioen TOTS.

LW: Cristiano Ronaldo (99) – Manchester United

ST: Marcelo Vieira da Silva (97) – Real Madrid

ST: Sergio Ramos García (96) – Paris Saint-Germain

RF: Timo Werner (96) – Chelsea

CF: Silas Katompa Mvumpa (95) – VfB Stuttgart

CAM: Stephan El Shaarawy (95) – VfB Stuttgart

CM: Jesús Corona (94) – Sevilla FC

CB: Kieran Tierney (94) – Arsenal

LWB: Roberto Pereyra (93) – Udinese

CB: Marko Arnautovic (92) – Bologna

CDM: Daley Blind (91) – Ajax



FIFA 22 Shapeshifters - SBC e Obiettivi

Ecco una lista di tutte le carte ottenibili tramite il completamento degli obiettivi e delle SBC a tema Shapeshifters:

CAM: Jack Grealish (95) – Manchester City

CAM: Yannick Carrasco (95) – Atlético Madrid

RW: Yannick Carrasco (95) – Atlético Madrid

CDM: Andrew Robertson (94) – Liverpool

CM: Guerreiro (94) – Borussia Dortmund

RB: Guerreiro (94) – Borussia Dortmund

RW: Felipe Anderson (94) – Latium

ST: Marcus Thuram (93) – Borussia Mönchengladbach

CM: Emerson Leite De Souza (93) – Tottenham Hotspur

ST: Nicolas Pépé (93) – Arsenal

ST: Everton Sousa Soares (91) – SL Benfica

CB: Thomas Delaney (91) – Sevilla FC

LWB: Yannick Gerhardt (91) – VfL Wolfsburg

ST: Samuel Grandsir (74) – LA Galaxy

Di seguito le migliori soluzioni su FUTbin alle più rilevanti carte rilasciate tramite SBC:

Si tratta di una carta molto forte e ibridabile, dal costo di circa 430k su PS.

Questa SBC costa molto meno: siamo al di sotto di 200k su PS e su Xbox.