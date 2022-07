FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) Shapeshifters - continua l'evento Mutaforma: team 4 nei pacchetti

Prosegue l'evento Shapeshifters in FIFA 22 Ultimate Team. Infatti, Ea Sports ha appena rilasciato il Team 4 nei pacchetti. Scopritelo qui sotto, ma intanto un bel sunto per ricordarci in cosa consistono le carte Shapeshifters, anche dette Mutaforma.

Alcuni dei nomi più importanti del calcio arrivano in FUT 22 come non li avevi mai visti prima. I Mutaforma aggiungono una nuova dimensione ai giocatori in FUT 22, con una serie di cambi di ruolo che influenzano il modo di creare la tua rosa.

Oltre ai giocatori disponibili nei pacchetti, durante la campagna potrai sbloccare altri Mutaforma per la tua squadra attraverso le Sfide Creazione Rosa e gli obiettivi.

Guarda la rosa dei tuoi sogni assumere una nuova fisionomia con l'arrivo dei Mutaforma in FUT 22.

SHAPESHIFTER - MUTAFORMA: TEAM 4

LW: Abedi Pelé (98) –

CAM: N’Golo Kanté (98) – Chelsea

RB: Iván Córdoba (97) – Chelsea

RW: Antonio Di Natale (97) – Chelsea

CAM: Joe Cole (96) – Chelsea

CM: Matthijs de Ligt (95) – Piemonte Calcio

CB: Kyle Walker (95) – Manchester City

LW: Clint Dempsey (94) – Manchester City

LB: Alexis Claude-Maurice (93) – OGC Nice

CDM: Thomas Delaine (93) – Football Club de Metz

ST: Pepe (92) – FC Porto

ST: David Ginola (98) – FC Porto

LW: Franck Ribéry (98) – Salerno

CAM: Marcus Rashford (97) – Manchester United

CF: Leroy Sané (96) – FC Bayern München

CB: Mario Gomez (95) – FC Bayern München

RWB: Federico Valverde (95) – Real Madrid

CAM: Freddie Ljungberg (94) – Real Madrid

CAM: Morientes (93) – Real Madrid

CDM: Felipe (93) – Atlético Madrid

LWB: Marc Cucurella Saseta (92) – Brighton & Hove Albion

RM: Lars Ricken (91) – Brighton & Hove Albion



FIFA 22 Shapeshifters - SBC e Obiettivi

Shapeshifters Team 4 è disponibile ora nei pacchetti, e lo sarà fino a venerdì 15 luglio 2022.Se ve lo foste perso, questo è il penultimo team rilasciato: il TEAM 3

Ecco una lista di tutte le carte ottenibili tramite il completamento degli obiettivi e delle SBC a tema Shapeshifters:

CAM: Jack Grealish (95) – Manchester City

CAM: Yannick Carrasco (95) – Atlético Madrid

RW: Yannick Carrasco (95) – Atlético Madrid

CF: Adama Traoré Diarra (95) – FC Barcelona

RW: James Maddison (95) – Leicester City

CDM: Presnel Kimpembe (95) – Paris Saint-Germain

CDM: Andrew Robertson (94) – Liverpool

CM: Guerreiro (94) – Borussia Dortmund

RB: Guerreiro (94) – Borussia Dortmund

ST: Hirving Lozano (94) – Napoli

LW: Giovanni Reyna (94) – Borussia Dortmund

CB: Chris Wood (94) – Newcastle United

LW: David Silva (94) – Real Sociedad

RW: Felipe Anderson (94) – Latium

ST: Marcus Thuram (93) – Borussia Mönchengladbach

CM: Emerson Leite De Souza (93) – Tottenham Hotspur

CB: Emre Can (93) – Borussia Dortmund

CB: Kevin Volland (93) – AS Monaco Football Club SA

LW: Marc Bartra Aregall (93) – Real Betis

RB: Lucas Martínez Quarta (93) – Fiorentina

RB: Amadou Haidara (93) – RB Leipzig

ST: Nicolas Pépé (93) – Arsenal

RB: Thiago Mendes (92) – Olympique Lyonnais

RB: Daniel James (92) – Leeds United

CAM: Presnel Kimpembe (92) – Paris Saint-Germain

ST: Everton Sousa Soares (91) – SL Benfica

CB: Thomas Delaney (91) – Sevilla FC

ST: Fabien Centonze (91) – Football Club de Metz

LF: Iago Amaral Borduchi (91) – FC Augsburg

LWB: Yannick Gerhardt (91) – VfL Wolfsburg

ST: Samuel Grandsir (74) – LA Galaxy

CB: Bebé (74) – Rayo Vallecano

RW: Souleyman Doumbia (74) – Angers SCO

RB: Karim Rekik (74) – Sevilla FC

Di seguito le migliori soluzioni su FUTbin alle più rilevanti carte rilasciate tramite SBC:

Si tratta di una carta molto forte e ibridabile, dal costo di circa 430k su PS.

Questa SBC costa molto meno: siamo al di sotto di 200k su PS e su Xbox.