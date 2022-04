FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) - Squadra della Stagione - come votare i candidati del TOTS Premier League

Siamo giunti al momento più atteso di FIFA 22 Ultimate Team, che andrà a concludere la campagna di quest'anno, ovvero il rilascio dei TOTS, il Team of the Season.

È stata un'altra stagione intensa di Premier League, con un appassionante duello per il titolo, una battaglia serrata per un posto tra le prime quattro e una lotta salvezza da brividi. Vota i migliori giocatori della Premier League in questa stagione e aiutaci a decidere chi merita un posto nella TOTS della PL.

In questa pagina vi elenchiamo la lista completa dei candidati TOTS PL, suddivisi per ruolo.

Votare è molto semplice: basta andare su questa pagina e trascinare nella formazione i giocatori che volete dalla lista dei giocatori.

Alisson - Liverpool

Aaron Ramsdale - Arsenal

José Sá - Wolverhampton

Ederson - Manchester City

De Gea - Manchester United



Virgil van Dijk - Liverpool

Andrew Robertson - Liverpool

João Cancelo - Manchester City

Trent Alexander Arnold - Liverpool

Rúben Dias - Manchester City

Kyle Walker-Peters - Southampton

Joël Matip - Liverpool

Cristian Romero - Tottenham Hotspur



Kevin De Bruyne - Manchester City

Bruno Fernandes - Manchester United

Bernardo Silva - Manchester City

Bukayo Saka - Arsenal

James Ward-Prowse - Southampton

Fabinho - Liverpool

Rodri - Manchester City

Martin Ødegaard - Arsenal

Jarrod Bowen - West Ham United

Declan Rice - West Ham United

Raphinha - Leeds

Conor Gallagher - Crystal Palace

Saïd Benrahma - West Ham United

İlkay Gündoğan - Manchester City

Rúben Neves - Wolverhampton