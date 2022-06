FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) Summer Swaps - tutto sugli scambi estivi: premi, gettoni, SBC e obiettivi

EA Sports ha lanciato venerdì 24 giugno in FUT 22 Ultimate Team il nuovo programma “Scambi” Summer Swaps, ovvero Scambi Estivi. Così come la versione TOTS Swaps, questi scambi permetteranno di riscattare oggetti di gioco preziosi completando SBC e obiettivi che verranno rilasciati nel corso delle settimane fino alla fine di luglio.

In totale saranno disponibili fino a 50 gettoni e il primo lo otterrete semplicemente loggando a FUT. Alcuni gettoni saranno disponibili solo per alcuni giorni mentre altri per diverse settimane. Se volete ottenerli tutti dovrete giocare e loggarvi ogni giorno, oppure seguire questa pagina per gli aggiornamnenti progressivi

FIFA 22 Ultimate Team Summer Swaps - Premi disponibili e gettoni necessari

Premio - Gettoni necessari

Pack 25 giocatori 82+ - 1

Pack 25 giocatori 83+ - 2

Pack 25 giocatori 84+ - 3

Schmeichel Icon Prime Moments - 4

Pack 20 giocatori 85+ - 5

Player Pick Giocatore Shapeshifters (1 su 3) - 7

Player Pick Giocatore TOTS EFIGS 91+ (1 su 3) - 9

Kimpembe Shapeshifters (Overall 92) - 10

Player Pick Giocatore Shapeshifters 93+ (1 su 5) - 15

Player Pick Giocatore TOTS EFIGS 95+ (1 su 5) - 17

Cafù Icon Prime Moments - 20

Player Pick Giocatore Shapeshifters 95+ (1 su 5) - 23

Player Pick Icon Prime Moments 92+ (1 su 3) - 25

Kimpembe Shapeshifters (Overall 95) - 27

Player Pick Giocatore TOTS EFIGS 96+ (1 su 5) - 30

Ronaldinho Icon Prime - 33

Player Pick Icon Prime Moments 94+ (1 su 4) - 36

Zidane Icon Prime Moments - 40

Giocatore Scambio - Dove ottenerlo - data di scadenza