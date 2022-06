FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) Team Of The Season Swaps: tutto sui Token, gettoni per scambio oggetti

L'evento Team of the Season - TOTS giunge ormai all'epilogo in FUT 22 ma non dimenticate di scambiare i gettoni guadagnati con i TOTS. Quali gettoni? Ve lo spieghiamo subito!

Durante la campagna dei TOTS i gamers potranno guadagnare dei gettoni che potranno essere utilizzati per riscattare dei ricchi premi.

Riscatta il tuo primo token TOTS Swaps accedendo a FUT. Puoi guadagnare fino a 25 token TOTS Swaps. Questi gettoni saranno per lo più resi disponibili tramite varie SBC ed obiettivi, inoltre un gettone potrà essere riscattato acquistando un pacchetto nel negozio di FUT durante la campagna TOTS.

22 Tokens Icon Moments Luis Figo

19 Tokens Premier League TOTS Player Pick (1 of 3 Player Options)

17 Tokens Icon Moments Michael Ballack

15 Tokens 84+ × 25 Rare Plavers Pack

14 Tokens Premier League TOTS e Bundesliga TOTS Player Pick (1 of 3 Player Options)

10 Tokens Premier League TOTS Pack (un giocatgore Premier League TOTS)

7 Tokens Bundesliga TOTS Pack (un giocatore Bundesliga TOTS)

5 Tokens Ultimate Pack

5 Tokens Community TOTS Pack (un giocatore Community TOTS)

3 Tokens Eredivisie TOTS Pack (un giocatore Eredivisie)

3 Tokens EFL TOTS Pack (un giocatore EFL TOTS)

3 Tokens Saudi Pro League TOTS Pack (un giocatore Saudi Pro League TOTS)

2 Tokens Pack giocatori Rari

TOTS Token Serie 1: la lista completa dei giocatori

LWB: Nils Piwernetz (62) – Waterford FC

LB: Sami Belkorchia (62) – US Quevilly Rouen Métropole

LW: Markus Wallner (62) – WSG Tirol

CB: Iker Recio Ortega (62) – Rayo Vallecano

ST: Ruan Ribeiro Teles (62) – Rayo Vallecano

RM: Kevin Schade (62) – Sport-Club Freiburg

ST: Moussa Doumbouya (62) – Hannover 96

CB: Jon Bell (62) – New England Revolution

CB: Samuel Guibert (62) – New England Revolution

GK: Jorge Chanza Zapata (62) – New England Revolution

GK: Facundo Ferrero (62) – New England Revolution

RM: Andreas Mihaiu (62) – Dinamo Bucuresti

ST: Cristian Cherchez (62) – Chindia Targoviste

CM: Luca Kerber (62) – Chindia Targoviste

ST: Jonatan Braut-Brunes (62) – Lillestrøm SK

CAM: Maurits Kjaergaard (62) – FC Red Bull Salzburg

CB: Ivan Saravanja (62) – FC Red Bull Salzburg

GK: Arda Özçimen (62) – Göztepe SK

LWB: Julian Eseiza (62) – Club Atlético Banfield

CDM: Ovidiu Perianu (62) – FCSB (Steaua)

CDM: Diego Gutiérrez Chinea (62) – UD Las Palmas

CDM: Baiye (62) – Clermont Foot 63

CDM: Gonzalo Miceli (62) – Club Atlético Banfield

RM: Piotr Starzynski (62) – Wisła Kraków

CB: Oliver Ekroth (62) – Wisła Kraków



TOTS Token Serie 2: la lista completa dei giocatori

LB: Ellis Iandolo (60) – Swindon Town

CM: Matty Willock (60) – Salford City

CM: Kaimu Zheng (60) – Salford City

LB: Joel López Salguero (60) – Arsenal

GK: Luca Philipp (60) – TSG 1899 Hoffenheim

CDM: Jack Jenkins (60) – Leeds United

RM: Maurice Covic (60) – Hertha BSC

GK: Grégoire Coudert (60) – Stade Brestois 29

CB: Tomislav Uskok (60) – Stade Brestois 29

CB: Burak Öksüz (60) – Stade Brestois 29

CB: Boris Lambert (60) – KAS Eupen

CAM: Odin Thiago Holm (60) – Vålerenga Fotball

LM: Mohammed Khalfan (60) – Al Ain FC

RB: Takumi Mase (60) – Vegalta Sendai

LB: Yuya Takagi (60) – Vegalta Sendai

LW: Ryota Aoki (60) – Hokkaido Consadole Sapporo

CB: Keita Takahata (60) – Oita Trinita

CAM: Lewis Fiorini (60) – Lincoln City

CM: Giannis Satsias (60) – Lincoln City

GK: Tim Wiesner (60) – VfL Osnabrück

CDM: George Thomason (60) – Bolton Wanderers

CM: Jacob Maddox (60) – Burton Albion

LM: Andrei ?erban (60) – Chindia Targoviste

CM: Tom Ducrocq (60) – Chindia Targoviste

CM: Anthony Wordsworth (60) – Waterford FC

