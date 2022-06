FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) TOTS Ultimate: I più forti giocatori della Squadra della Stagione

L'evento Team of the Season - TOTS giunge ormai all'epilogo in FUT 22 e come di conseuto si conclude con l'uscita della squadra più forte, il meglio del meglio: il TOTS Ultimate. Si tratta della selezione delle migliori e più forti carte di tutti i TOTS dei vari campionati. Non ci saranno release più forti fino alla fine della campagna, che avrà termine ad agosto.

I giocatori del TOTS Ultimate sono stati nei pacchetti, ma potrete trovarli anche sul mercato ovviamente. I prezzi di alcuni giocatori dovrebbero pure abbassarsi essendo nuovamente disponibili dopo la release originale.

Ecco il TOTS Ultimate di FIFA 22 Ultimate Team.

Mike Maignan – Milan

Kalidou Koulibaly – Napoli

Rúben Dias – Manchester City

João Cancelo – Manchester City

Trent Alexander-Arnold – Liverpool

Theo Hernández – Milan

Kevin De Bruyne – Manchester City

Joshua Kimmich – FC Bayern

Aurélien Tchouaméni – AS Monaco

Vinícius Jr. – Real Madrid

Mohamed Salah – Liverpool

Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain

Christopher Nkunku – RB Leipzig

Karim Benzema – Real Madrid

Robert Lewandowski – FC Bayern

Virgil van Dijk – Liverpool

Marquinhos – Paris Saint-Germain

Wissam Ben Yedder – AS Monaco

Jude Bellingham – Borussia Dortmund

Cristiano Ronaldo – Manchester United

Luka Modrić – Real Madrid

Rafael Leão – Milan

Lucas Paquetá - Olympique Lyonnais



SBC TOTS Ultimate

In aggiornamento...