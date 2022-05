FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) POTM Serie A aprile: soluzioni SBC Cristiano Ronaldo

La Premuier Leagueha eletto il Player of the Month - Giocatore del Mese di aprile 2022: Cristiano Ronaldo.

Come al solito, FIFA 22 Ultimate Team dedica una carta ai POTM dei principali campionati, ottenibile completando una SBC.

A questo punto dell'anno, l'utilità di Ronaldo POTM è abbastanza discutibile, visto e considerato che la sua carta TOTS è migliore, con un overall rating di 97 è stats superiori. Inoltre, c'è anche da considerare la carta TOTY, pure 97. Tuttavia, a meno che non troviate queste carte nei pacchetti, il loro valore all'asta è spesso superiore ai 4 milioni di crediti, mentre la carta POTM ottenibile con le SBC si può avere per molto meno.

In questa pagina vi offriamo le migliori soluzioni per completare la Squad Building Challenge di Ronaldo.

Cristiano Ronaldo POTM - le migliori soluzioni su FUTbin

Di seguito vi offrioamo le migliori e più economiche soluzioni per completare la SBC, proposte da FUTbin.

Cristiano Ronaldo POTM - SOLUZIONI SU FUTbin