FIFA 22 Ultimate Team - FUT 23 Pre-season 23

Siamo veramenet agli sgoccioli di della Ultimate Team FUT 22 e EA Sports è concentrata sul lancio del nuovo gioco. Gli eventi disponibili in FUT 22 Ultimate Team sono veramente contati ormai, ma non manca qualche novità. Nello specifico, arrivano i FUT 23 Pre-Season.

L'evento FUT 23 Pre-season è iniziato venerdì 19 agosto in FIFA 22 Ultimate Team. Durante tutta la durata dell'evento avrete l'opportunità di ottenere premi in FUT 23, compresi pacchetti e consumabili, semplicemente completando SBC e Obiettivi selezionati in FIFA 22 Ultimate Team.

Tutti i premi ottenibili durante l'evento FUT 23 Pre-Season sono NON SCAMBIABILI. Questi premi saranno ottenibili in FUT 23 a partire 13 ottobrere. Per ottenerli basterà loggare in FUT 23 entro e non oltre il 14 novembre 2022. Questi premi sono validi solo all'interno della stetssa famiglia di piattaforme. Quindi, ad esempio, se avete giocato a FUT 22 su PS4, potrete riscattare i premi in FUT 23 su PS5, ma non su Xbox o PC.

Durante il precampionato di FUT 22 potrai sbloccare premi in FUT 23, inclusi pacchetti, consumabili, oggetti giocatore in prestito e molto altro, oltre ai premi che otterrai in FUT 22.

Ogni settimana ci saranno nuove sfide da completare, continuate quindi a loggare regolarmente per controllare i FUT 23 disponibili nelle prossime settimane del precampionato.

Durante la prima settimana di precampionato, puoi ottenere premi per partire di slancio in FUT 23. Completando le Sfide Creazione Rosa e gli obiettivi specifici di FUT 22, potrai sbloccare i seguenti contenuti in FUT 23:

Premi obiettivi Amichevoli FUT Live - Completa gli obiettivi legati all'Amichevole FUT Live "Partenza lanciata FUT 23" per ottenere i seguenti premi in FUT 23:

Pacchetto Partenza lanciata 1:

3 giocatori oro rari Serie A

3 giocatori oro rari Bundesliga

3 giocatori oro rari Ligue 1

3 giocatori oro rari Premier League

3 giocatori oro rari LaLiga

5 contratti giocatore oro rari

Pacchetto due giocatori oro rari



FUT 23 PRE-SEASON - SBC E PREMI

Riscaldamento FUT 23 - Completa tre volte le Sfide Creazione Rosa ripetibili in numero limitato che si aggiornano ogni 48 ore per completare l'obiettivo di gruppo e ottenere i seguenti premi in FUT 23: Pacchetto Riscaldamento 1:Ecco la lista di SBC con relativi premi:

Durante gli intervalli di fine primo tempo delle partite di Champions League ed Europa League ci sanno delle SBC a tempo in edizione limitata in FUT 22.

SBC - DATA SCADENZA - PREMIO

86+ Player Pick 1970-01-01

82+ Player Pick 2022-09-03

Common Gold Triple Upgrade 2022-09-03

Pre-Season Batch 1 Player Pick 2022-09-02

FUT 23 Warm-Up 2 2022-09-02

Campaign Bag Player Pick 2022-09-14

Common Gold Triple Upgrade 2022-08-26

Shapeshifters Player Pick 2022-08-26

85+ x10 Upgrade 2022-08-28

Pre-Season Batch 1 Player Pick 1970-01-01

82+ Player Pick 1970-01-01

FUT 23 Warm-Up 2022-08-26