FIFA 23 Ultimate Team (FUT) Companion App: come accedere all'app per smartphone iOS e Android

Come ogni anno, sarà possibile controllare la vostra modalità FUT di FIFA 23 Ultimate Team anche app per cellulare, quindi ovunque vi troviate a patto che abbiate uno smartphone iOS o Android dotato connessione, tramite la Companion App FUT 23.

In questa pagina della guida a FUT troverete tutte le informazioni sulla Web App di FUT, a partire dalla data di uscita, dalle funzionalità e dall'accesso anticipato anche senza avere il gioco.

In più, come ogni anno sarà possibile accedere alla Web App e iniziare a ricevere bonus e fare mercato prima del lancio del gioco, ma ci sono delle condizioni per poter fare ciò. In questa pagina vi spieghiamo come fare.

FUT 23 Ultimate Companion App: quando esce e come accedere

Lausciràper iOS e Android. Ovvero una settimana prima del lancio del gioco. Il giorno precedente uscirà invece la Web App

EA Sports ha anche annunciato tramite il forum ufficiale che il 17 settembre la Companion App sarà disattivata per FUT 22. Questo comporterà cinque giorni di downtime dell'app, che serviranno agli sviluppatori per aggiornare l'app al nuovo gioco.

Come accedere alla Companion App prima del lancio di FIFA 23:

Dovete aver creato un FUT club in FIFA 22 e aver fatto login prima dell'1 agosto 2022 (farlo ora non serve)

Dovete avere un account FUT 22 esistente e valido. Se avete cancellato il club non sarete in grado di accedere prima del lancio

Il vostro account non deve essere bannato

Qui sotto il celebre YouTuber specializzato in FUT trading, Lucio FIFUITALIA ci spiega i segreti della Web App e della Companion App:

Come ogni anno, la Web App, insieme con la Companion App, vi permetterà di gestire il vostro club senza accedere al gioco, in particolare sono cruciali le seguenti funzioni:

Gestione rosa e club

Negozio

Mercato e compravendita (solo con account pregressi)

Obiettivi giornalieri e settimanali e stagionali

Sfide creazione rosa (SCR o SBC)

Condividi la tua rosa

Ricevere pacchetti promo con accesso giornaliero

EDITOR DI STADI

Se non avete avuto accesso anticipato, potete comunque utilizzare l'app dopo aver comprato la vostra copia di FIFA 23 e creato il vostro account.