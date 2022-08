FIFA 23 Ultimate Team (FUT): come funziona la modalità co-op

FIFA 23 sta per uscire e noi vogliamo preparvi al meglio alla modalità FUT 23 Ultimate Team. Una novità introdotta di recente è la possibilità di giocare in co-op con amici. In questa pagina vi spieghiamo come fare.

Prima di cominciare, vi consigliamo di leggere Tutte le novità di FIFA 23 Ultimate Team

La modalità Co-op mode è disponibile in FIFA 23 Ultimate Team e Volta Football. Per accedere alla modalità cooperativa bisogna andare nel menu EA Social, accessibile con il tasto R2/RT del menu principale, la dashboard di Ultimate Team. A questo punto farete ingresso nella lobby, dalla quale potrete invitare i vostri amici per giocare a partite FUT in cooperativa e avere così un bell'aiuto nell'ottenimento dei premi.

La modalità Co-op di FUT vi permetterà di avvalervi dell'aiuto di un amico e ottenere entrambi progressi, a completare obiettivi e ottenere preziosi punti Squad Battle.

FUT 23 Co-op: come accedere e come invitare gli amici

Ecco a voi una serie di domande frequenti sulla modalità co-op di FUT 23:

Come accedre alla lobby co-op di FUT?

Per accedere alla modalità cooperativa bisogna andare nel menu EA Social, accessibile con il tasto R2/RT del menu principale. Così avrete accesso al Social Club di EA dove potrete vedere i vostri amici online.

Come funziona l'EA Social?