FIFA 23 è ufficiale! Ted Lasso e l'AFC Richmond sono nel gioco e si mostrano in un trailer

Ted Lasso è in FIFA 23 dopo i recenti rumor. Così come Sam Obisanya, Dani Rojas e il resto dell'AFC Richmond, l'immaginaria squadra di calcio inglese nella commedia drammatica di Apple TV Plus, vincitrice di un Emmy.

Electronic Arts e Warner Bros. Interactive Entertainment hanno annunciato il crossover per il best-seller globale di EA Sports. Lasso (Jason Sudeikis) è disponibile come allenatore in modalità carriera per l'AFC Richmond o qualsiasi altra squadra. I giocatori possono anche creare il proprio professionista e unirsi all'AFC Richmond in Carriera, giocando in qualsiasi campionato scelgano.

Anche l'immaginario stadio di casa di Richmond, Nelson Road apparirà in FIFA 23. Lui e il roster dei Greyhounds saranno disponibili nelle modalità Calcio d'inizio, Amichevoli online e Stagioni online. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer ufficiale.

Sarà un'incredibile regalo per i fan della serie TV e per tutti i giocatori di FIFA. Vi ricordiamo che FIFA 23 sarà disponibile dal 30 settembre su PC e console.

