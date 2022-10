FIFA 23 Ultimate Team (FUT 23) - la migliore squadra economica per iniziare (ottobre)

I no money spent sono la maggior parte degli utenti di FUT 23, utenti che non comprano pacchetti e giocano coi crediti vinti da partite, FUT Champions Weekend League, Division Rivals ed eventi promo. Questi giocatori generano crediti comprando a poco e rivendndo quando i prezzi si alzano, e solitamente usano squadre low budget ma molto forti, piene di cosiddetti buggati.

Cosa sono i giocatori buggati in FIFA 23 Ultimate Team

I cosiddetti giocatori buggati, sono delle carte di FUT molto forti a discapito di overall rating e attributi piuttosto bassi. Questo perché hanno ottimi valori per stelle abilità e/o piede debole, work rate favorevole al ruolo, fisico o altezza sopra la media, nonché animazioni che favoriscono il gameplay.

Vediamo quali sono i migliori buggati a basso costo per iniziare a ottobre in FUT consigliate da FUTbin.

Squadra per iniziare con 10k crediti:

Squadra per iniziare con 50k crediti:

Squadra per iniziare con 100k crediti:

Importante notare che i crediti richiesti per acquistare queste rose potrebbero essere inferiori per via del crollo del mercato che sta avvenendo durante l'evento di Halloween.

Queste sono squadre fatte esclusivamente con carte oro. Ovviamente nulla vi vieta di inserire giocatori del TOTW o altre carte speciali se le trovate nei pacchetti. Ma come carte oro, difficile trovare meglio per queste fasce di budget.

Qui di seguito altre squadre consigliate per budget superiori, fino ad arrivare a 1 milione di crediti.