FIFA 23 Ultimate Team (FUT 23) Migliori esterni, ali e attaccanti di fascia - ES, ED, AS, AD, ATS, ATD

Correre sulle fasce è sempre stato molto importante per vincere in FUT e in FIFA 23 Ultimate Team non è diverso. Gli esterni di centrocampo, le ali e gli attaccanti esterni sono fondamentali per crossare e accentrarsi per il tiro o per dare palle bassa ai centravanti o centrocampsti che accorrono per appoggiare la manvora.

In questa pagina vedremo quali sono i migliori esterni, ali e attaccanti esterni, divisi per ruolo. Bisogna ricordarsi che è possibile cambiare ruolo di uno step tramite carte oggetto: ad esempio da ES a AS, e da AS a ATS. Ed è valido anche il processo inverso. Questo può essere utile per adattare le carte ai moduli che usiamo e aumentare l'intesa giocatore.

In questa pagina:

FIFA 23 - Migliori Ali Sinistre AS Image credit: EA Sports Rank Player Club Rating 1 Neymar Jr Paris Saint-German 89 2 Heung Min Son Spurs 89 3 Vinicius Jr. Real Madrid 86 4 Raheem Sterling Chelsea 86 5 Phil Foden Manchester City 85 6 Jack Grealish Manchester City 84 7 Oyarzabal Real Sociedad 84 8 Federico Chiesa Juventus 84 9 Luis Diaz Liverpool 84 10 Dusan Tadic Ajax 84 11 Eden Hazard Real Madrid 84 12 Rafael Leao Milan 84 13 Jadon Sancho Manchester United 84 14 Lorenzo Insigne Toronto FC 84 15 Cody Gakpo PSV 83

FIFA 23 - Migliori Ali Destre AD Image credit: EA Sports Rank Player Club Rating 1 Lionel Messi Paris Saint-German 91 2 Mohamed Salah Liverpool 90 3 Riyad Mahrez Manchester City 86 4 Angel Di Maria Juventus 84 5 Raphinha FC Barcelona 83 6 Hakim Ziyech Chelsea 83 7 Marco Asensio Real Madrid 83 8 Ousmane Dembele FC Barcelona 83 9 Antony Manchester United 82 10 Rafa SL Benfica 82 11 Benjamin Bourigeaud Stade Rennais FC 81 12 Jesus Corona Sevilla FC 81 13 Dejan Kulusevski Spurs 81 14 Gareth Bale LAFC 81 15 Pedro Goncalves Sporting CP 81

FIFA 23 - Migliori Esterni Sinistri ES Image credit: EA Sports Rank Player Club Rating 1 Sadio Mané FC Bayern München 89 2 Kingsley Coman FC Bayern München 86 3 Filip Kostic Juventus 85 4 Yannick Carrasco Atlético de Madrid 85 5 Ivan Perisic Spurs 84 6 Muniain Athletic Club 84 7 Leroy Sane FC Bayern München 84 8 Arnaut Danjuma Villarreal CF 82 9 Allan Saint-Maximin Newcastle United 81 10 Vincenzo Grifo SC Freiburg 81 11 Morales Villarreal CF 80 12 Thorgan Hazard Borussia Dortmund 80 13 Harvey Barnes Leicester City 80 14 Emile Smith Rowe Arsenal 80 15 Alexandr Golovin AS Monaco 79

FIFA 23 - Migliori Esterni Destri ED Serge Gnabry's stats. (Image credit: EA Sports) Rank Player Club Rating 1 Serge Gnabry FC Bayern München 85 2 Canales Real Betis 84 3 Domenico Berardi Sassuolo 84 4 Moussa Diaby Leverkusen 84 5 Bukayo Saka Arsenal 82 6 Otavio FC Porto 82 7 Edin Visca Trabzonspor 81 8 Ridle Baku VfL Wolfsburg 80 9 Emiliano Buendia Aston Villa 80 10 Alex Berenguer Athletic Club 80 11 Antonio Candreva Salernitana 80 12 Viktor Tsygankov Dynamo Kyiv 80 13 Leon Bailey Aston Villa 80 14 Jarrod Bowen West Ham 80 15 Federico Bernardeschi Toronto FC 79