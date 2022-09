FIFA 23 Ultimate Team (FUT 23) - I migliori difensori per overall rating: DC, TS, TD, ADA e ASA

La difesa è un comparto fondamentale per una squadra, e ancor di più lo è nel competitivo di FIFA 23 Ultimate Team. Non importa se il vostro attacco farà tanti goal, se la difesa è bucate prenderete gol a ogni tiro e finirete per perdere le partite. Ecco perché conviene puntare su una difesa solida, costituita da uno o due centrali forti nell'anticipo e nel fisico, e due terzini abbastanza veloci per iniziare al meglio la stagione di FUT.

Questa pagina della nostra guida a FUT 23 si occupa proprio di consigliarvi FIFA 23 i migliori difensori centrali, i migliori Terzini sinistri, i migliori terzini destri e e le migliori ali in FUT 23. Vi offriamo una classifica che comprenda una lista dei migliori con ruolo, squadra di club e overall rating.

I migliori Difensori Centrali DC - CB in FIFA 23 Ultimate Team Virgil Van Dijik continua ad essere il miglior difensore centrale DC in FIFA 23, ormai lo è da svariati anni consecutivi. Seguono Marquinhos e Ruben Dias. Sergio Ramos inizia a sentire il peso dell'età e crolla in posizione 15 dopo anni di permanenza nella top 5. Image credit: EA Sports Posizione Giocatore Club Overall Rating 1 Virgil Van Dijk Liverpool 90 2 Marquinhos Paris Saint-German 88 3 Ruben Dias Manchester City 88 4 Antonio Rudiger Real Madrid 88 5 Kalidou Koulibaly Chelsea 87 6 Aymeric Laporte Manchester City 86 7 Thiago Silva Chelsea 86 8 David Alaba Real Madrid 86 9 Milan Skriniar Inter 86 10 Niklas Sule Borussia Dortmund 85 11 Matthijs De Ligt FC Bayern München 85 12 Jules Kounde FC Barcelona 84 13 Eder Militao Real Madrid 84 14 Lucas Hernandez FC Bayern München 84 15 Sergio Ramos Paris Saint-German 84

Migliori Terzini Sinistri TS - LW e Ali Sinistre ASA - LW in FIFA 23 Ultimate Team Joao Cancelo è il miglior terzino sinistro in FIFA 23. Andrew Robertson e Theo Hernandez del Milan si prendono il podio. Joao Cancelo stats. (Image credit: EA Sports) Posizione Giocatore Club Overall Rating 1 Joao Cancelo Manchester City 88 2 Andrew Robertson Liverpool 87 3 Theo Hernandez Milan 85 4 Jordi Alba FC Barcelona 85 5 Marcos Acuna Sevilla FC 85 6 Alphonso Davies FC Bayern München 84 7 Ferland Mendy Real Madrid 83 8 Angelino TSG Hoffenheim 83 9 Robin Gosens Inter 82 10 Yuri Berchiche Athletic Club 82 11 Grimaldo SL Benfica 82 12 Lucas Digne Aston Villa 82 13 Leonardo Spinazzola Roma FC 82 14 Raphael Guerreiro Borussia Dortmund 82 15 Gaya Valencia CF 82

Migliori Terzini Destri TD - RB e Ali Destre ADA - RB in FIFA 23 Ultimate Team La classifica rimane pressoché invariata rispetto all'anno scorso, con l'eccezione di Kyle Walker che sale dalla quarta alla seconda posizione. Trent Alexander-Arnold stats. (Image credit: EA Sports) Posizione Giocatore Club Overall Rating 1 Trent Alexander-Arnold Liverpool 87 2 Kyle Walker Manchester City 85 3 Achraf Hakimi Paris Saint-German 84 4 Reece James Chelsea 84 5 Carvajal Real Madrid 84 6 Kieran Trippier Newcastle United 84 7 Juan Cuadrado Juventus 83 8 Ricardo Pereira Leicester City 83 9 Jesus Navas Sevilla FC 83 10 Giovanni Di Lorenzo Napoli FC 82 11 Noussair Mazraoui FC Bayern München 82 12 Denzel Dumfries Inter 82 13 Pedro Porro Sporting CP 81 14 Lucas Vazquez Real Madrid 81 15 Rick Karsdorp Roma FC 80