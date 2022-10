FIFA 23 Ultimate Team (FUT 23) Ones To Watch - Oggetti dinamici Da Tenere d'Occhio

Quali di questi giocatori risulteranno più determinanti per la loro nuova squadra? I colpi del mercato estivo sono pronti a scendere in campo in FIFA 23 Ultimate Team con oggetti dinamici in grado di aggiornarsi in base al rendimento dei giocatori nei loro nuovi club.

Ritornano in FUT 23 i giocatori Ones To Watch (OTW) - Da Tenere D'occhio (DTO). Ormai sono presenti in FUT da diverse edizioni consecutive e sono carte ottime per investimenti, specialmente nelle fasi iniziali della campagna. Sono dedicate ai migliori trasferimenti estivi, ovvero i giocatori che quest'anno sono in una squadra e potenzialmente potrebbero svoltare.

FIFA 23 Ultimate Team (FUT 23) Ones To Watch - Da Tenere d'Occhio: la rosa completa

Ecco tutte le carte Ones To Watch del primo batch:

La particolarità di queste carte è che aumentano di overall e attributi in modo permanente se il giocatore in questione riceve carte TOTW, MOTM o simili. Questo ne fa delle ottime carte su cui investire perché quando uno di loro sta ottenendo in campo una prestazione importante, il loro valore aumenta sul mercato, per poi crollare una volta rilasciata la carta (paradossale ma è così).

Quindi, per investimenti, vanno comprate quando il giocatore sta giocando bene e vendute quando ancora EA non ha droppato la carta TOTW.

Di seguito le FAQ.

FIFA 23 Ultimate Team Ones To Watch: Tutto quello che devi sapere

Hanno cambiato casacca e ora hanno tutti gli occhi del mondo addosso. I giocatori Da tenere d'occhio celebrano i più grandi colpi di mercato con oggetti dinamici in FIFA 23 Ultimate Team™ in grado di aggiornarsi nel corso della stagione in base al loro rendimento nei nuovi club.

Chiamati a lasciare il segno nella loro nuova squadra, i loro oggetti Da tenere d'occhio si aggiorneranno quando riceveranno una versione speciale basata sulle prestazioni, come gli oggetti Squadra della settimana e Uomo partita.

I giocatori Da tenere d'occhio possono inoltre ricevere un aggiornamento "Vittorie da tenere d'occhio", un bonus "una tantum" alle loro statistiche se la loro squadra vince tre delle prossime otto partite di campionato, a partire da venerdì 30 settembre.

La FIFA World Cup 2022™ avrà un grosso impatto sullo svolgimento della stagione. Durante il torneo, al posto della Squadra della settimana ci sarà una nuova occasione per aggiornare gli oggetti Da tenere d'occhio chiamata "Nazioni da tenere d'occhio". Le Nazioni da tenere d'occhio permetteranno agli oggetti Da tenere d'occhio idonei di ricevere un aggiornamento una tantum "in forma" se la nazionale del giocatore vince una partita nella FIFA World Cup 2022™, indipendentemente dal fatto che questi scenda o meno in campo, o sia rimasto a casa.

Come si aggiornano i giocatori Da tenere d'occhio?

Gli oggetti Da tenere d'occhio verranno aggiornati quando un giocatore riceverà una versione basata sulle prestazioni (Squadra della settimana, Uomo partita) in FIFA 23 Ultimate Team.

I giocatori Da tenere d'occhio possono aggiornarsi anche grazie alle "Vittorie da tenere d'occhio", in base alle prestazioni della loro squadra. Possono ricevere un aggiornamento una tantum se la loro squadra vince tre delle prossime otto partite di campionato a partire dal 30 settembre. I giocatori OTW non devono per forza scendere in campo per ricevere l'aggiornamento.

Inoltre, FUT 23 include un'ulteriore opportunità di aggiornamento per i giocatori OTW legata alla FIFA World Cup 2022™: "Nazioni da tenere d'occhio". Con questa novità, i giocatori Da tenere d'occhio riceveranno un aggiornamento una tantum nel caso in cui la loro nazionale vinca una partita della FIFA World Cup 2022™. I giocatori OTW non devono per forza scendere in campo o essere convocati dalla loro nazionale per ricevere l'aggiornamento.

Quando verranno annunciati altri giocatori Da tenere d'occhio?

Altri giocatori Da tenere d'occhio saranno annunciati alla vigilia del lancio di FIFA 23, previsto per il 30 settembre. Segui @EASPORTSFIFA su Twitter e @EASPORTSFUT su Instagram per gli ultimi aggiornamenti sulle rose appena risulteranno disponibili.

Come funziona l'offerta per la prenotazione con i giocatori Da tenere d'occhio?

Per un periodo limitato, prenotando FIFA 23 Ultimate Edition entro il 30 settembre, riceverai un oggetto giocatore Da tenere d'occhio non scambiabile in FIFA 23 Ultimate Team.*

Che succede se il ruolo della versione in forma di un giocatore Da tenere d'occhio è diverso da quello del suo oggetto Da tenere d'occhio base?

Il ruolo dei giocatori Da tenere d'occhio resterà sempre lo stesso. Tuttavia, essi continueranno a ricevere aggiornamenti in base all'ultima versione in forma e a quelle successive.

Per quanto tempo i giocatori Da tenere d'occhio continueranno a ricevere aggiornamenti?

Gli oggetti OTW verranno aggiornati in base alle prestazioni nei campionati nazionali della stagione 2022/23.

Che succede se un giocatore Da tenere d'occhio viene ceduto/prestato a un altro club?

Se un giocatore OTW viene ceduto/prestato nel corso della stagione, il relativo oggetto OTW manterrà l'ultimo aggiornamento ricevuto dal giocatore finché non ne ottiene uno con il nuovo club o non riceve un aggiornamento Nazioni da tenere d'occhio. A quel punto l'oggetto OTW verrà aggiornato con il nuovo club del giocatore e l'ultima versione potenziata. Se un giocatore si trasferisce in un altro club prima di ricevere l'aggiornamento "Vittorie da tenere d'occhio", non potrà più ricevere il relativo bonus alle statistiche.

Che succede se un giocatore Da tenere d'occhio viene svincolato dal proprio club e non fa più parte della sua rosa?

I giocatori che non fanno più parte della rosa del club riportato sul loro oggetto, o di altri club, non potranno più ricevere aggiornamenti. Vale anche per gli aggiornamenti "Vittorie da tenere d'occhio" e "Nazioni da tenere d'occhio".