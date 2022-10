FIFA 23 Ultimate Team (FUT 23) - Out of Position: inizia l'evento coi giocatori con ruoli cambiati

Pronti ad esibirsi ovunque si trovino in campo. Out Of Position porta cambiamenti di posizione e potenziamenti degli attributi per alcuni dei giocatori più versatili del calcio, sbloccando nuove opzioni di costruzione della squadra in FIFA 23 Ultimate Team.

Ora puoi trovare una nuova serie di giocatori in gioco, con nuove posizioni principali e alternative e modifiche agli attributi che danno loro la possibilità di esibirsi nel loro nuovo ruolo, oltre a modificare potenzialmente il loro piede preferito, il piede debole, le mosse di abilità e la velocità di lavoro.

Inoltre, troverete nuovi giocatori da sbloccare durante la campagna Fuori posizione tramite sfide e obiettivi di costruzione della squadra e un nuovo Momento FUT da completare per celebrare la versatilità posizionale del calcio. Troverete anche nuovi giocatori Fuori Posizione rilasciati periodicamente durante la stagione FUT 23, tenete d'occhio @EASPORTSFUT su Instagram per le ultime informazioni.

FIFA 23 Ultimate Team Out of Position - Data di uscita e squadra

Si tratta di una reinterpretazione di quello che una volta si chiamava FIFA Ultimate Scream, le carte mutaforma con attributi invertiti che si animavano durante Halloween e le notti di luna piena.

L'evento promozionale Out of Position di FIFA 23 è disponibile in FIFA 23 Ultimate Team venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 19:00 in Italia.

L'evento Out of Position introduce cambiamenti di posizione e potenziamenti degli attributi per alcuni giocatori, sbloccando nuove opzioni per la costruzione della squadra in FIFA 23. Il programma Fuori posizione prevede carte giocatore speciali con la posizione di un giocatore fuori posizione e valutazioni e statistiche migliorate. Include anche SBC e obiettivi speciali e offerte di pacchetti.

Per cominciare, è stato rilasciato il Team 1, che sarà disponibile nei pacchetti per una settimana. Di seguito la rosa.

FUT 23 Out of Position Team 1: