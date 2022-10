FIFA 23 Ultimate Team (FUT 23) -  Rulebreakers

Ritorna in FIFA 23 Ultimate Team l'evento promo Rulebreakers, dopo il successo avuto lo scorso anno. Quest'anno anticipa un po' i tempi, visto che l'anno scorso era arrivato proprio sotto Halloween. Vediamo insieme di che si tratta. .

Dimentica quello che credevi di sapere: sono arrivati i Rule Breakers. Uno dopo l'altro, i loro stili di gioco distintivi sono stati rivoluzionati per aggiungere sfaccettature inedite e giocarsi così un posto nel tuo Ultimate Team. Ogni Rule Breaker ti permette di reinventare la tua rosa con giocatori in grado di rompere gli schemi e brillare in nuovi ruoli.

La prima serie di Rule Breakers sarà disponibile in Ultimate Team a partire da venerdì 14 ottobre. Per tutta la durata dell'evento, troverete anche Sfide Creazione Rosa, obiettivi, Amichevoli FUT Live, e molto altro ancora, a tema Rule Breakers, con in palio premi per aiutarvi a migliorare la rosa Ultimate Team.

FUT 23 Rulebreakers - Team 1



Cristiano Ronaldo (ST, Manchester United) - 91

Gerard Pique (CB, Barcelona) - 89

Edin Dzeko (ST, Inter Milan) - 88

Leonardo Bonucci (CB, Juventus) - 87

Kalvin Phillips (CDM, Manchester City) - 87

Nabil Fekir (CAM, Real Betis) - 87

Wilfried Zaha (LW, Crystal Palace) - 86

Jesus Navas (RB, Sevilla) - 86

Romain Faivre (RM, Lyon) - 86 [SBC only]

Hector Herrera (CM, Houston Dynamo) - 84

Ben Godfrey (CB, Everton) - 84

Paulinho (LM, Bayer Leverkusen) - 84 [Objectives only]

Przemyslaw Frankowski (LWB, RC Lens) - 83

Aurelio Buta (RM, Frankfurt) - 82

Si inizia con il Team 1, disponibile nei pacchetti, poi arriverà il turno del Team 2.Cristiano Ronaldo spicca tra i componenti del Team 1 Rulebreakers, ma c'è anche il nostro Bonucci.

Durante tutto l'evento Rulebreakers ci saranno SBC e Obiettivi a tema che si presenteranno giorno per giorno. Seguite questa pagina per rimanere aggiornati.

SBC e Obiettivi

Come ottenere Paulinho Rulebreakers:

Come ottenere Faivre Rulebreakers: