FIFA 23 Ultimate Team (FUT 23) Guida agli investimenti con la Squadra della Settimana 03 TOTW 03

FIFA 23 è già disponibile in early access tramite EA Play, anche se il gioco uscirà ufficialmente l'1 ottobre. Le funzionalità online sono già attive e dunque è già stata rilasciata la prima Squadra della Settimana e ora siamo alla secoda in FUT, il Team of the Week 03. Come ogni settimana, vi mostreremo le carte del TOTW disponibili nei pacchetti suggerendovi le più valide per soluzioni SBC e investimento.

La Squadra della Settimana o Team of the Week, è composta dai giocatori che si sono maggiormente distinti nei rispettivi campionati ricevendo una carta In Form, di colore nero, che sarà disponibile nei pacchetti per tutta la settimana.

Ogni settimana arriveranno nuove squadre, accompagnandoci fino a giugno con release puntuale ogni mercoledì.

Ecco il roster completo della Squadra della Settimana 03 - Team of the Week TOTW 03 di FUT 23

Una settimana non particolarmente brillante per quanto riguarda le carte top, ma abbiamo ottimi buggatoni come Ben Yedder 86, Leao 86, Halaand 89 e Werner 84.

TITOLARI

GK: Kevin Trapp (87) – Frankfurt

CB: Chris Smalling (84) – Roma FC

LWB: Jonathan Clauss (83) – OM

RB: Óscar De Marcos (81) – Athletic Club

CM: Sergej Milinkovic-Savic (87) – SS Lazio

LM: Timo Werner (84) – RB Leipzig

RM: James Maddison (84) – Leicester City

CAM: Jamal Musiala (84) – FC Bayern

ST: Wissam Ben Yedder (86) – AS Monaco

LW: Rafael Leão (86) – Milan

ST: Erling Braut Haaland (89) – Manchester City

SOSTITUTI E RISERVE

GK: Moustapha Zeghba (79) – Damac FC

LW: Leandro Trossard (82) – Brighton

ST: Niclas Füllkrug (81) – Werder Bremen

CAM: Luis Miguel Rodríguez (81) – Colón

CB: Kevin Danso (81) – RC Lens

ST: Alexander Sørloth (84) – Real Sociedad

CAM: Cesar Fernando Silva Melo (81) – Daegu FC

CF: Dino Hotic (79) – Cercle Brugge

ST: Danylo Sikan (75) – Shakhtar Donetsk

ST: Victor Adeboyejo (74) – Burton Albion

ST: Daniel Ríos (71) – Charlotte FC

LM: Yifeng Zang (64) – Shijiazhuang

I giocatori del TOTW 03 saranno disponibili dal 28 settembre fino a mercoledì 5 ottobre.

INVESTIMENTI FUT 23 TOTW 03

Per quanto riguarda le carte TOTW su cui investire, la regola rimane ogni anno uguale: investire su spagnoli, francesi o brasiliani (i più facilmente ibridabili), meglio ancora se giocano in campionati top come Premier, Liga, o Ligue 1. Anche se con l'intesa che è cambiata radicalmente, quest'anno non è chiaro se queste carte che solitamente acquisivano valore nel tempo, andranno a mantenere il loro valore.

Questa settimana poca scelta per investimenti a lungo termine sicuri: per budget bassi De Marcos 81, Cesinha 81 e Clauss 83, per budget medi Smalling 84 e Leao 86.