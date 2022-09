FIFA 23 Ultimate Team - Migliori centrocampisti - COC, CC, CDC in FUT

Il centro campo è una componente fondamentale del vostro club in FIFA 23 Ultimate Team. Avvia l'attacco ed è il primo schermo di difesa contro la manovra avversaria, per recuperare palla e avviare le ripartenze. Ci sono diversi tipi di centrocampisti in FIFA 23, da quelli didensivi, a quelli classici centrali (CC) a quelli offensivi (COC).

In questa pagina andremo a vedere quali sono i più forti centrocampisti al lancio, suddivisi per ruolo. Ruoli che possono essere cambiate con le carte di modifica specifiche, per migliorare l'intesa giocatore e adattare al modulo che si usa.

In questa pagina:

Non perdetevi classifica di giocatori per overall rating, i migliori giocatori della Premier League, i migliori giocatori de LaLiga e soprattutto la guida alle novità di FUT 23.

FIFA 23 - Migliori Centrocampisti offensivi - COC

Bernardo Silva's stats in FIFA 23. Image credit: EA Sports.

Rank Player Club Rating 1 Bernardo Silva Manchester City 88 2 Thomas Muller Bayern Munich 87 3 Bruno Fernandes Manchester United 86 4 Marco Reus Borussia Dortmund 85 5 Nabil Fekir Real Betis 85 6 Martin Odegaard Arsenal 84 7 Mason Mount Chelsea 84 8 Lorenzo Pellegrini Roma 84 9 Kai Havertz Chelsea 84 10 Alejandro Gomez Sevilla 84 11 Piotr Zielinski Napoli 83 12 David Silva Real Sociedad 83 13 Lucas Paqueta West Ham 82 14 Steven Berghuis Ajax 82 15 James Maddison Leicester City 82

FIFA 23 - Migliori Centrocampisti difensivi - CDC Image credit: EA Sports Rank Player Club Rating 1 Joshua Kimmich Bayern Munich 89 2 Caemiro Manchester United 89 3 N'Golo Kante Chelsea 89 4 Fabinho Liverpool 87 5 Rodri Manchester City 87 6 Marcelo Brozovic Inter Milan 86 7 Sergio Busquets Barcelona 85 8 Declan Rice West Ham 84 9 Franck Yannick Kessie Barcelona 84 10 Sandro Tonali AC Milan 84 11 Thomas Partey Arsenal 84 12 Wilfred Ndidi Leicester City 84 13 Konrad Laimer Leipzig 83 14 Pierre-Emile Højbjerg Tottenham Hotspur 83 15 Fernando Sevilla 83

FIFA 23 - Migliori Centrocampisti Centrali - CC < Image credit: EA Sports Rank Player Club Rating 1 Kevin De Bruyne Manchester City 91 2 Toni Kroos Real Madrid 88 3 Luka Modrić Real Madrid 88 4 Frenkie De Jong Barcelona 87 5 Marco Verratti PSG 87 6 Leon Goretzka Bayern Munich 87 7 Thiago Liverpool 86 8 Sergej Milinković Lazio 86 9 Nicolò Barella Inter Milan 86 10 Parejo Villarreal 86 11 İlkay Gündoğan Manchester City 85 12 Paul Pogba Juventus 85 13 Jorginho Chelsea 85 14 Pedri Barcelona 85 15 Jude Bellingham Borussia Dortmund 86