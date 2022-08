FIFA 23: data di uscita, edizioni, accesso anticipato, versioni e bonus preordine FUT

è ormai alle porte, e come sempre ci saranno numerose edizioni per ciascuna piattaforma. Comprando il gioco prima del lancio, ovvero effettuando il pre-order di FIFA 23, si avranno anche numerosi bonus in-game, soprattutto per la modalitàche è quella che ci interessa per la nostra immancabile guida.

In questa pagina troverete quindi una guida alle edizioni e versioni di FIFA 23, così da orientarvi meglio nella scelta e sapere quando uscirà il gioco.

Quando esce FIFA 23? Quali edizioni sono disponibili e su quali piattaforme?

FIFA 23: Disponibilità piattaforme

FIFA 23 è prenotabile su:

PC (EA app, Origin, Steam ed Epic Games) - Solo in versione digitale

PS4 e PlayStation 5

Xbox One e Xbox Series X|S

Google Stadia

Nintendo Switch

Ci saranno due copertine, dedicate a due atleti: Kylian Mbappé e Sam Kerr.

FIFA 23 uscirà in tutto il mondo il 30 settembre 2022. Prenotando Standard Edition, avrai accesso al gioco quel giorno.

Prenotando FIFA 23 Ultimate Edition o abbonandoti a EA Play Pro, potrai scendere in campo con tre giorni di anticipo, a partire dal 27 settembre 2022. Dalla stessa data, gli abbonati a EA Play potranno iniziare la loro prova di 10 ore.

BONUS PRENOTAZIONE FIFA 23

Cosa ricevo prenotando FIFA 23 Ultimate Edition?

Per scoprire i contenuti di FIFA 23 Ultimate Edition, vai su ea.com e clicca sulla piattaforma scelta per vedere l'elenco completo. Se desideri ottenere l'oggetto giocatore Eroi FUT FIFA World Cup non scambiabile, occorre prenotare la tua copia entro il 21 agosto.

Oggetto giocatore Da tenere d'occhio (OTW) non scambiabile: 30 settembre

Oggetto giocatore Eroi FUT FIFA World Cup™ non scambiabile: 11 novembre - Solo per coloro che hanno prenotato entro il 21 agosto.

Tutti gli altri contenuti per la prenotazione: 27 settembre



Quando si ottengono i contenuti riservati a chi prenota il gioco? Prenotazione FIFA 23 Ultimate Edition:

Prenotazione FIFA 23 Standard Editiont: Tutti i contenuti: 30 settembre.

FIFA 23 - Bonus preorder Ultimate Team

FUT World Cup Heroes (consegna 11 novembre) non scambiabile

1x TOTW 1 non scambiabile

1x Ones to Watch non scambiabile

4.600 FIFA Points

Carta oro di Kylian Mbappé in prestito

Carta oro ambasciatore FUT in prestito (Son, Davies, Vinicius Jr.)

Accesso anticipato a FIFA 23 di 4 giorni (giocabile a partire da lunedì 27 settembre 2022)

Dual Entitlement – aggiornamento gratuito per console PlayStation®5 e XBOX One Serie X

FAQ

Si può aggiornare la Standard Edition?

Non sarà possibile passare direttamente dalla Standard Edition alla Ultimate Edition di FIFA 23. Se hai prenotato la Standard Edition, ma desideri passare alla Ultimate Edition, segui i passaggi indicati per annullare la prenotazione della Standard Edition, quindi acquista la Ultimate Edition

C'è la possibilità di prenotare la Ultimate Edition dopo il 22 agosto, ma non si avrà diritto all'oggetto giocatore Eroi FUT FIFA World Cup.

Nintendo Switch

Non sono previsti contenuti bonus, né edizioni speciali, per chi prenota il gioco su Nintendo Switch, trattandosi di una Legacy Edition.

EA PLAY

Se hai un abbonamento a EA Play, puoi giocare a una versione di prova di FIFA 23 per un totale di 10 ore, a partire dal 27 settembre, su PC, PlayStation o Xbox. I progressi della versione di prova verranno mantenuti nel gioco completo, se deciderai di acquistarlo usufruendo dello sconto del 10% riservato agli abbonati.

Scarica il gioco completamente prima di avviare la versione di prova.

Assicurati di uscire completamente dal gioco. Il tempo continua a scorrere se lasci il gioco aperto sul tuo sistema e ti dedichi ad altro.

Non possiamo reimpostare o prolungare il tempo delle versioni di prova EA Play, né possono farlo gli altri team di assistenza.





INFO utili per la versione di prova:

Cosa ottengo se ho l'abbonamento a EA Play Pro?

Con EA Play Pro si accede alle versioni Premium dei titoli selezionati, quindi nel caso di FIFA 23 si accederà ai bonus dell'edizione Ultimate. Qui tutti i dettagli.

Chi ha acquistato i giochi degli anni precedenti avrà diritto a una ricompensa. In particolare, avendo acquistato FIFA 20, 21 o 22 tramite EA app, Origin, PlayStation o Xbox, è possibile ottenere uno sconto del 10% prenotando FIFA 23 direttamente dal banner all'interno del gioco.

Anche se hai acquistato FIFA 21 o 22 su Steam puoi ottenere uno sconto del 10%.

I possessori di FIFA 21 o 22 per Nintendo Switch™ possono ottenere uno sconto del 50% acquistando FIFA 23 Legacy Edition per Nintendo Switch™ direttamente dal banner all'interno del gioco.

FIFA 23 - Requisiti di sistema della versione PC

FIFA 23: Requisiti minimi per Windows

SO: Windows 10 a 64 bit

Processore (AMD): Ryzen 5 1600 o equivalente

Processore (Intel): Core i5 6600k o equivalente

Memoria: 8 GB

Scheda video (AMD): Radeon RX 570 o equivalente

Scheda video (NVIDIA): GeForce GTX 1050 Ti o equivalente

DirectX: Scheda video compatibile con la versione 12 o equivalente

Gioco online: Connessione Internet a 512 KBPS o superiore

Spazio libero su disco: 100 GB

FIFA 23: Requisiti consigliati per Windows