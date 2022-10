La modalità World Cup di FIFA 23 svelata per errore dalla stessa EA

Electronic Arts ha accidentalmente consentito ai giocatori di dare un'occhiata alla modalità Coppa del Mondo di FIFA 23 su PS5.

La modalità non sarebbe stata rilasciata fino alla fine dell'anno, in vista della Coppa del Mondo 2022 in Qatar che inizierà a novembre.

I possessori di FIFA 23 su PlayStation 5 hanno però pubblicato uno screenshot della modalità sui social media, che mostra quattro diverse modalità secondarie: FIFA World Cup Live, FIFA World Cup Kick-Off, Online Tournament e FIFA World Cup 2022.

I giocatori hanno anche riferito che 48 squadre saranno disponibili per giocare nella modalità, il che è superiore alle 32 squadre che si sono qualificate all'attuale Coppa del Mondo.

🚨 EA have accidentally released the World Cup mode early on Playstation ✅#FIFA23 pic.twitter.com/jnpwjx9tQu — FIFA 23 News (@FUT23News) October 12, 2022

Questo non è nemmeno il primo inciampo che EA ha affrontato con il lancio di FIFA 23, con problemi relativi ai pacchetti FUT e problemi di navigazione sui server.

Tuttavia, FIFA 23 è stato un clamoroso successo per EA, con 10,3 milioni di giocatori che hanno avviato il gioco nella prima settimana, il che è un nuovo record per la serie.

FIFA 23 sarà anche l'ultimo gioco di calcio prodotto da EA ad essere ufficialmente concesso in licenza dalla FIFA, dopo che l'editore ha deciso di abbandonare l'accordo a lungo termine legato al brand internazionale.