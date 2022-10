FIFA e Roblox annunciano 'FIFA World', il calcio arriva nel Metaverso

Attraverso un comunicato stampa, FIFA e Roblox hanno annunciato una nuova rivoluzionaria partnership che offrirà alla comunità Roblox, così come ai fan di calcio di tutto il mondo, l'accesso gratuito a FIFA World, un ambiente virtuale che celebra il potere del calcio.

Come parte del suo impegno nello sviluppo di nuovi titoli di giochi di calcio per i fan, FIFA lavorerà con Roblox per creare una nuova ed entusiasmante esperienza immersiva online per tutti gli appassionati di calcio che potranno frequentare gli spazi sociali, guadagnare ricompense e collezionare oggetti virtuali esclusivi attraverso vari giochi di abilità e molteplici sfide da collezione.

FIFA World ospiterà anche contenuti video su misura, costruiti dalla vasta libreria di FIFA+, insieme a emozionanti eventi di gioco, mentre la star spagnola Pedri e l'icona tedesca Lena Oberdorf saranno presenti al suo interno. Lanciato oggi, FIFA World continuerà ad evolversi nel tempo e ad adattarsi per celebrare i tornei di livello più alto della FIFA, adeguandosi e adattandosi per la FIFA World Cup Qatar 2022, la FIFA Women's World Cup 2023 e molto altro.

FIFA 🤝 @Roblox = FIFA World!



Play skill games 🎮

Earn rewards 🤩

Watch amazing football content 🖥

Hang out in social spaces 🤗



Experience the free-to-play FIFA World on @Roblox! pic.twitter.com/rocT9Cx5bv — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 12, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

"Come parte del nostro impegno per far crescere il calcio e sviluppare modi per i nuovi fan di impegnarsi con lo sport, l'esperienza immersiva di FIFA su Roblox fornirà ai fan di calcio un nuovo modo estremamente eccitante di interagire con gli amici, celebrare la ricca cultura e il patrimonio in tutto il mondo più grande competizione sportiva e dimostrare la propria creatività e orgoglio nazionale attraverso varie caratteristiche e meccaniche", ha affermato Romy Gai, Chief Business Officer di FIFA.

Fonte: FIFA