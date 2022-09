Final Fantasy XVI potrebbe tornare a mostrarsi 'il prossimo mese' con un nuovo trailer

Se state aspettando con impazienza notizie o filmati su Final Fantasy XVI allora ci sono buone notizie per voi. Il prossimo trailer di Final Fantasy XVI potrebbe essere lanciato il mese prossimo, secondo il produttore del gioco.

Parlando durante l'evento Tokyo Game Show ai Japan Game Awards, Naoki Yoshida ha affermato che lo sviluppatore "probabilmente pubblicherà il trailer il prossimo mese". In risposta alla domanda sul trailer, che Yoshida aveva precedentemente affermato sarebbe stato rilasciato durante l'autunno, Yoshida ha detto: "Non ho avuto la possibilità di parlare con i team di marketing o di pubbliche relazioni, quindi non sono sicuro di quanto mi è permesso dire…”

"Ma penso che probabilmente saremo in grado di rilasciare il prossimo trailer il prossimo mese o giù di lì... Più avanti, spero di essere in grado di dare un'idea approssimativa di quando verrà mostrato al pubblico" ha dichiarato Yoshida.

L'ultimo trailer mostrato per il gioco risale a giugno durante l'ultimo State of Play di PlayStation. Ora non ci resta che attendere se questo trailer arriverà ad ottobre come ipotizzato da Yoshida stesso.

Fonte: GamesRadar