Final Fantasy XVI, il trailer potrebbe essere vicino, magari durante uno State of Play?

Final Fantasy XVI è uno dei giochi più attesi del momento e i fan stanno aspettando la sua uscita, che avverrà nell'estate del prossimo anno. Il morale quindi potrebbe migliorare un po', se ci fosse un nuovo trailer.

Dopo l'assenza di notizie al Tokyo Game Show, Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy XVI, ha dato speranza ai fan di ricevere un nuovo video promozionale, ribadendo il mese scorso che questo prossimo trailer potrebbe arrivare nientemeno che questo mese.

Da giugno, Naoki Yoshida ha promesso un nuovo trailer prima della fine dell'anno e questo nuovo video, che si concentrerà sul mondo e sulla storia, è stato programmato per l'autunno. A settembre, Yoshida ha suggerito che sarebbe stato presentato in ottobre e ora è tornato a farlo proprio una diretta streaming disponibile su Twitch. Yoshida ha confermato che i fan avranno notizie su Final Fantasy XVI questo mese, ma non ha ancora confermato come verrà presentato.

Dobbiamo aspettarci uno State of Play per il gioco? Oppure un trailer lanciato a sorpresa sui canali PlayStation? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

