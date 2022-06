Fire Emblem sta per tornare? Emergono dettagli sul vociferato nuovo capitolo della serie

Sono trapelati online i dettagli di un nuovo gioco di Fire Emblem non ancora annunciato.

Del progetto, un nuovissimo RPG di Fire Emblem in sviluppo per Nintendo Switch, ne ha discusso Emily Rogers, famosa leaker di Nintendo. Poco dopo, sono stati pubblicati su Reddit alcuni screenshot che mostrerebbero una prima versione del gioco.

Eurogamer.net sostiene che il progetto è reale, anche se Nintendo al momento non ha commentato il potenziale gioco.

Secondo Rogers, il gioco è opera dello sviluppatore della serie Intelligent Systems e dello studio Gust di Koei Tecmo. Originariamente era stato pensato come "gioco d'anniversario" per celebrare il 30° compleanno di Fire Emblem, e sarebbe "finito" da tempo.

Il gioco avrà un personaggio principale con "strani capelli rossi e blu", ha continuato Rogers, e un nuovo espediente permetterà di evocare personaggi di Fire Emblem "dal passato".

Dettagli simili sono stati poi pubblicati su Reddit, compresi screenshot del gioco che mostrano il suo protagonista.

L'ultima uscita importante di Fire Emblem è stato l'apprezzato Three Houses del 2019, ampliato con la trama aggiuntiva Cindered Shadows.

Uno spin-off hack-and-slash, Fire Emblem Warriors: Three Hopes, è in arrivo tra un paio di settimane, il 24 giugno.

Questo gioco di Fire Emblem non è il primo progetto non annunciato ma presumibilmente "finito" di Nintendo a essere stato descritto online nelle ultime settimane. Anche il sequel di 1-2 Switch, titolo di lancio di Nintendo Switch, sarebbe stato completato da tempo e sarebbe ancora in attesa di essere lanciato.

Fonte: Eurogamer.net.