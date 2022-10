Five Nights at Freddy's, trovata la regista per il film Blumhouse

Five Nights at Freddy's è un popolare gioco horror creato da Scott Cawthon. Pubblicato per la prima volta nel 2014, il videogioco è diventato rapidamente uno dei preferiti su Internet e ha generato un intero franchise. Il gioco è incentrato su Mike Schmidt, una guardia di sicurezza notturna assunta per sorvegliare un ristorante chiamato Freddy Fazbear's Pizza. Diventa subito evidente che Mike non sta sorvegliando il ristorante, poiché le creature del ristorante si svegliano di notte e terrorizzano Mike durante il suo turno.

Jason Blum ha finalmente rivelato alcuni nuovi dettagli sul film. Blum ha twittato che Creature Shop di Jim Henson, la leggendaria compagnia di effetti speciali e visivi, lavorerà all'animatronica del film. Inoltre, le riprese inizieranno a febbraio del 2023, tra soli quattro mesi. "Five Nights at Freddy's è più costantemente interrogato rispetto a qualsiasi altro film a cui abbia mai lavorato, e sono entusiasta di confermare che sta finalmente accadendo!" ha dichiarato Blum in una dichiarazione. "Con Emma Tammi al timone, ci impegniamo a dare vita alla visione di Scott del film. State certi che ne varrà la pena".

La notizia del coinvolgimento di Creature Shop di Jim Henson non è nuova, ma lo sono le informazioni su quando inizieranno le riprese e sulla sua regista. Tammi ha alcuni importanti crediti di regia a suo nome, tra cui il film del 2018 The Wind e due episodi di Into the Dark.

#jimhensoncreatureshop is working on our animatronics



Emma Tammi is our director



Filming on #FNAF starts in February 2023. Boom. — Jason Blum (@jason_blum) October 5, 2022

Come detto le riprese su Five Nights at Freddy's inizieranno nel 2023.

