Fortnite, dove trovare i coni gelato e come lanciarli

Lancia un cono gelato in luoghi con nomi diversi è una delle sfide di Fortnite Capitolo 3 Stagione 3.

Per completare questa sfida, devi prima trovare la posizione dei luoghi che ospitano i coni gelato >, quindi visitare tre località nominate sulla mappa di Fortnite e lanciare il gelato .

Il completamento di questa sfida ti ricompenserà con 15k XP. Se completerai un numero sufficiente di missioni evento, sbloccherai anche oggetti cosmetici bonus.

Spiegazione delle posizioni dei gelati Fortnite e come lanciare un cono gelato

Ci sono cinque diversi tipi di gelato attualmente in Fortnite:

Cono gelato normale : ripristina la salute

: ripristina la salute Cono gelato piccante : ripristina la salute e aumenta la velocità di movimento

: ripristina la salute e aumenta la velocità di movimento Cono gelato ghiacciato : ridona salute e rende scivoloso

: ridona salute e rende scivoloso Cono gelato trangugiante : ripristina la salute nel tempo

: ripristina la salute nel tempo Speciale di Lil-Whip: ripristina salute e scudi

Puoi trovare la maggior parte di questi coni gelato come bottino a terra o nei forzieri, ma è molto più probabile che tu trovi coni gelato nei refrigeratori e nelle macchine per il ghiaccio. Ciò significa che è più probabile che stazioni di servizio e aree vicino a grandi specchi d'acqua contengano più coni gelato rispetto alle aree con molti forzieri, come Pinnacoli o il Daily Bugle.

Tuttavia, per questa particolare sfida di lanciare un cono gelato in luoghi con nomi diversi, consigliamo effettivamente di atterrare nel Canyon. C'è una macchina per il ghiaccio situata all'interno dell'edificio occidentale che probabilmente conterrà un cono gelato.

Condo Canyon ha anche molti camion di Lil Whip, che ti permetteranno di visitare rapidamente altre due località nominate.

Vai al Canyon per trovare un cono gelato e tante macchine.

Anche se potresti ottenere solo un paio di coni dalla macchina del ghiaccio, puoi raccogliere di nuovo un cono gelato dopo averlo lanciato, il che significa che ne basta uno solo per completare questo sfida.

Per lanciare un cono gelato, assicurati di equipaggiarlo dal tuo inventario, quindi mira come faresti con una granata. Lancialo ovunque all'interno di tre delle posizioni indicate contrassegnate sulla mappa per completare la sfida per 15k XP.

Come posizione alternativa del cono gelato, se ti imbatti nel camion dei gelati SoFDeeZ durante l'esplorazione, puoi trovare Lil Whip accanto ad esso. Avvicinati abbastanza a Lil Whip e lui inizierà a tirarti addosso dei coni gelato.

Il motivo per cui non consigliamo di cercare prima il camion dei gelati SoFDeeZ è che la sua posizione cambia a ogni partita, quindi è più veloce atterrare in un luogo con frigoriferi o macchine per il ghiaccio.