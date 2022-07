Fortnite, la posizione del Frammento di Reliquia e come armonizzarlo

Scava mucchi di terra per trovare i frammento reliquia e sintonizza il frammento reliquia sono sfide che fanno parte del quinto set di missioni stagionali di Fortnite.

In linea con il rilascio della skin dedicata a Indiana Jones in < a href="https://www.eurogamer.net/games/fortnite">Fortnite la scorsa settimana, questa sfida ti spedisce a fare un po' di archeologia sull'isola.

Dato che questa sfida è divisa in quattro parti, riceverai 28k XP in totale per averla completata, che ti aiuteranno a sbloccare più skin nel Pass Battaglia.

Posizioni dei frammenti di reliquia in Fortnite Per iniziare questa sfida di Fortnite, devi stabilire un collegamento uplink in una delle due posizioni intorno ai Monasteri Mischiati. Da dove iniziare questa ricerca di Vibin'. Dopo averlo fatto, ti verrà assegnato il compito di scavare il frammento di reliquia, ma, per fortuna, tutte le possibili posizioni dei frammenti du reliquia sono situate abbastanza vicine tra loro. Dirigiti semplicemente all'angolo nord-est di Monasteri Mischiati - vicino alle strade - per trovarli. Dove dissotterrare il frammento di reliquia. Una volta lì, troverai una fossa, con tre cumuli di terra battuta sul lato orientale, due su quello occidentale e uno appena sotto il mucchio di legno meridionale. Per dissotterrare un frammento di reliquia, devi semplicemente colpire i cumuli di terra con lo strumento di raccolta che hai scelto o con un'arma. Abbiamo trovato il frammento di reliquia nel mucchio di terra sotto il ponte, ma questo è stato anche l'ultimo mucchio che abbiamo controllato, quindi potresti doverli distruggere tutti. Scavare il frammento di reliquia ti consentirà di completare facilmente il terzo passaggio di questa sfida - Raccogliere il frammento di reliquia - e, fatto ciò, è il momento di armonizzare il frammento di reliquia.