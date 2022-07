Dove bloccare i tubi per aumentare la pressione in Fortnite e come sbloccare la tubatura principale

Bloccare i tubi per aumentare la pressione e sbloccare il tubo principale per liberare il frammento di reliquia sono fasi della quinta parte delle sfide stagionali.

Dovrai aver completato fino alla Parte 4 delle precedenti sfide per sbloccare la Parte 5 e questi compiti particolari.

Bloccare i tubi in Fortnite ti farà guadagnare 7k XP, così come sbloccare il tubo principale e armonizzare e il frammento di reliquia che troverai.

In questa pagina:

Dove bloccare i tubi per aumentare la pressione in Fortnite

Per fortuna, i tubi si trovano tutti nella stessa posizione, quindi non ci vorrà molta esplorazione per trovarli. Tuttavia, L'area procedurale non avrà sempre lo stesso layout. Noi abbiamo trovato i tubi bloccati all'aperto di una struttura allagata, ma il tuo layout potrebbe apparire leggermente diverso.

Anche se l'area circostante ha un aspetto diverso, i tubi saranno sempre nell'area nord-occidentale.

Il primo tubo era di fronte ad alcuni barili di slurp per noi, vicino alle scale a nord che portavano fuori dall'area allagata. Tieni premuto il pulsante richiesto quando lo trovi per bloccare il tubo. Per maggiori informazioni, puoi fare affidamento alle immagini di seguito.

Il nostro secondo tubo era situato presso la scalinata orientale che usciva dalla struttura allagata, a destra dei barili di slurp.

Il nostro terzo e ultimo tubo era situato presso la scalinata meridionale che porta fuori dalla struttura allagata, proprio di fronte al secondo tubo. Tieni premuto il pulsante richiesto per bloccare il tubo e completa questa fase della sfida della Parte 5 per 7k XP.

Dove sbloccare il tubo principale per liberare il frammento della reliquia e armonizzarlo

Una volta bloccati tre tubi per aumentare la pressione, dovrai sbloccare il tubo principale e liberare un frammento di reliquia, quindi raccoglierlo e armonizzare il frammento in una posizione diversa.

Il nostro tubo principale si trovava a destra dei barili di slurp sul lato nord della struttura allagata, accanto a un lillypad.

Devi raccogliere il frammento della reliquia e armonizzarlo dopo averlo liberato dal tubo.

Per la parte finale di questa sfida di Vibin', devi quindi sintonizzare il frammento di reliquia sulla grande isola direttamente a est. È quello che contiene la statua gigante di Foundation.

Vai sull'isola a est del Santuario per sintonizzare questa reliquia.

Quando arrivi sull'isola, il luogo in cui si trova il frammento della reliquia è dietro questa statua gigante, vicino al tabellone delle taglie dell'isola. Interagisci con l'altare di pietra per armonizzare la Reliquia e completare questa fase della Parte 5 missioni Vibin' per altri 7k XP.