Freud’s Bones Recensione, la psiche umana in tutte le sue sfumature

Un po’ tutti abbiamo sentito parlare di Sigmund Freud, il famoso padre della psicanalisi in grado di sventrare simbolicamente la mente umana. A scuola abbiamo sfogliato le pagine dei libri di filosofia e abbiamo imparato alcune informazioni sulla sua vita e le sue credenze fortemente radicate. Ebbene, alcuni argomenti hanno attirato il nostro interesse ma niente che andasse oltre il semplice ambiente scolastico. Ammettiamolo: molti di noi hanno memorizzato un paragrafetto, lo hanno esposto all’insegnante e hanno dimenticato tutto nell’arco di qualche mese (o qualche anno, nel migliore dei casi).

I videogiochi hanno un ruolo fondamentale, dato che ci permettono di entrare nella storia, nell’arte e nelle tradizioni in modo del tutto genuino e spensierato. Ci siamo appassionati ad alcuni periodi storici senza neanche rendercene conto (come non citare Assassin’s Creed?) e stavolta, a contribuire, è stata una giovane laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, che ha deciso di apprendere autonomamente ogni singolo processo legato allo sviluppo dei videogiochi. Il suo amore viscerale per la psicologia si è trasformato in un’avventura semplice, indubbiamente, ma incredibilmente efficace e diretta.

Nasce così Freud’s Bones, una sorta di punta e clicca che ci proietta direttamente nello studio di Sigmund Freud, il temuto psicanalista. Axel Fox, aka Fortuna Imperatore, ha scelto di non usare veli o censure e di rappresentare quest’uomo nella sua vera e nuda essenza. È un essere burbero, maniacale, freddo e apparentemente privo di sentimenti. Lo abbiamo conosciuto come il re della perversione e del sesso estremo, con quella dipendenza da cocaina e tabacco in grado di permeare ogni singolo capitolo del gioco. Ciò che stavolta sorprende è la possibilità di entrare nella sua mente e conoscere un lato che abbiamo spesso ignorato: Freud è un uomo fragile, più dei suoi stessi pazienti.

Lo studio di Freud è completamente esplorabile e riserva anche delle piccole sorprese.

In questo esperimento videoludico è lui il vero caso clinico e Fortuna ci assegna un taccuino virtuale in cui siamo noi a doverlo psicanalizzare. Insomma, dobbiamo spolpare le menti altrui e individuare la zecca che rosicchia ogni granello di sanità mentale. Per acquisire le giuste abilità possiamo “usufruire” di quattro pazienti, ognuno con una cartella clinica decisamente particolare e ricca di episodi talvolta molto delicati.

Freud’s Bones Sviluppatore: Axel Fox

Publisher: Axel Fox

Disponibilità: 25 maggio 2022 – PC (Steam)

Versione provata: PC

Le sedute terapeutiche sono il fulcro interattivo per eccellenza, dandoci la possibilità di analizzare ogni singolo aspetto proprio come farebbe un professionista. Saremo onesti: quando abbiamo provato la demo abbiamo temuto che le troppe informazioni a disposizione potessero essere confusionarie e poco accessibili. Con nostro piacere possiamo confermarvi il contrario: eziologia, casi clinici, lettere, etimologia dei farmaci prescritti (e tanto altro ancora) sono pane per le nostre menti affamate di informazioni.

Ogni aspetto si è rivelato importante, scorrevole e chiaro, senza mai confonderci. Abbiamo particolarmente apprezzato anche la possibilità di scegliere come affrontare la seduta senza particolari limiti. Ciò ha contribuito a farci vivere un’esperienza unica e ancor più stimolante. Le storie dei pazienti sono state sempre più avvincenti, nonostante a volte potessero essere frustranti perché non riuscivamo a trovare la giusta sintonia con le loro necessità. Gli approcci disponibili sono davvero molteplici: è possibile restare in silenzio e sperare che la persona interessata si sfoghi spontaneamente, oppure possiamo adottare un confronto più rassicurante.

Un antico manufatto egizio mette alla prova Freud con degli enigmi. Sebbene siano decisamente semplici, rappresentano in realtà il significato del suo malessere.

Qualunque sia la strada scelta, sperimenteremo un finale unico che potrebbe farci storcere il naso o renderci fieri di noi stessi. Non bisogna dimenticare però che il nostro compito principale è quello di riportare Freud sulla retta via. La sua mente è pregna di pensieri ossessivi e debolezze pericolose, e ciò andrà a intaccare perfino le sedute con i pazienti.

Potremmo decidere di interrompere l’uso di droghe ma non è certamente così semplice: in alcuni casi Sigmund avrà delle crisi così forti da essere costretto ad assumere della cocaina o fumare un sigaro. Farlo nei momenti meno opportuni porterebbe addirittura a conseguenze drammatiche (non vi sveliamo altro, ma vi consigliamo di fare attenzione). Ad ogni modo, ciò che ci ha ulteriormente sorpreso è stata la dinamicità con cui questa breve esperienza ci ha coinvolto. È infatti possibile uscire saltuariamente dallo studio e passeggiare per le tipiche strade di Vienna. Da una serata al colto Cafè Eckmann, rigorosamente spillando soldi ai borghesi bigotti, a quattro passi con il fedele cane Jofi, è un’avventura tanto semplice quanto sorprendente.

Ogni singolo dettaglio è ben pensato, dando al giocatore la possibilità di mettersi alla prova e di intraprendere la complicata strada dell’empatia. Avere alte aspettative nei confronti di un gioco realizzato da un neofita è decisamente difficile. Peggio ancora: proiettarci nel mondo della psicanalisi può sfociare in un tripudio tremendamente confusionario di termini clinici. È un compito arduo e rischioso ma Freud’s Bones riesce ad essere alla portata di tutti. Ad arricchire maggiormente questa esperienza sono delle cinematiche inaspettate che danno una svolta netta ai capitoli, ingranando la marcia senza mai forzare inutilmente.

Tutto ciò che viviamo viene inevitabilmente a farci visita nei sogni. Anche la mente di Freud sta cercando di mandargli dei segnali importanti…

Perfino il comparto musicale si è rivelato molto gradevole, e in alcuni casi ha rispecchiato perfettamente l’anima oscura e contorta di Freud. Ovviamente il gioco è localizzato in Italiano, quindi potrete affrontare le sedute terapeutiche in totale tranquillità e chiarezza. Insomma, il famoso padre della psicanalisi si presenta come un nemico apparente, ma in questa breve esperienza di circa due ore riesce a essere una parte di noi. È un’avventura assolutamente consigliata agli amanti del genere (e della psicologia in sé), ma può divertire chiunque voglia mettersi alla prova e affinare le proprie doti comunicative.

D’altronde, come vedrete anche i più bravi hanno bisogno di aiuto. Siamo terribilmente, splendidamente umani, e Freud’s Bones ci ricorda che qualsiasi cosa viviamo scorre nelle nostre vene senza poterci opporre. Bisogna ammettere però che non è sempre facile venirne a capo. Sigmund direbbe che non siamo in grado di interpretare i sogni di un’altra persona, a meno che essa non sia preparata a comunicare i pensieri inconsci che si celano dietro al suo contenuto. E voi, sareste pronti?