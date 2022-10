GameStop: alcuni negozi hanno problemi a soddisfare i preordini a causa di una modifica del software

I dipendenti di GameStop si trovano ad affrontare un nuovo problema che rende difficile evadere i preordini. In generale, accumulare preordini è una delle metriche chiave su cui i dipendenti vengono valutati, ma uno sfortunato problema ha lasciato un certo numero di negozi GameStop nel caos poiché alcuni giochi già precedentemente preordinati dai clienti sono arrivati in ritardo.

Il subreddit di GameStop ha ricevuto diversi reclami questa settimana da parte dei dipendenti che si occupano di problemi di sistema. Questi problemi vanno dalle ricerche di inventario totalmente stravolte, alla cronologia dei preordini completamente cancellata prima dell'arrivo delle spedizioni. Alcuni dipendenti hanno riferito che il problema deriva da una conversione del software SAP iniziata all'inizio di quest'estate. Sebbene avesse lo scopo di unire più database di vendita e logistica e presumibilmente semplificare il flusso di lavoro di back-end di GameStop, ha invece creato nuovi problemi per i dipendenti.

Il risultato? Diversi negozi non hanno ricevute copie di determinati giochi e oggetti da collezione per le persone che avevano già pagato con i preordini, con conseguente sconvolgimento dei clienti. In aggiunta alla frustrazione c'è il fatto che, secondo un dipendente, è possibile rimborsare i preordini annullati solo con il credito del negozio dopo un mese, indipendentemente dal fatto che un cliente abbia pagato o meno.

I giochi che secondo i dipendenti sono stati colpiti da questo problema includono NBA 2K23, così come JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R e Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Le cose sono state particolarmente difficili per i giochi più di nicchia come Made in Abyss: Binary Star Falling Into Darkness e The Legend of Heroes: Trails from Zero, poiché è normale che i negozi ricevano solo copie di quei giochi appositamente per i clienti che li hanno preordinati.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Ciò che rende tutto questo peggiore è il tempismo, poiché i prossimi due mesi saranno pieni di importanti versioni di giochi. Gotham Knights, Call of Duty - Modern Warfare 2, Bayonetta 3, Sonic Frontiers, God of War Ragnarok e Pokémon Scarlatto e Violetto sono solo alcuni dei giochi tanto attesi che possono essere preordinati in questo momento, per non parlare dei titoli in arrivo il prossimo anno.

Per ora, alcuni dipendenti di GameStop devono gestire le cancellazioni offrendo di riordinare i giochi e inviandoli direttamente a casa dei clienti, ma questo è un grosso problema che si spera GameStop riesca a risolvere in tempi brevi.

Fonte: Kotaku