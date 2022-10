GameStop USA non vende solo videogiochi, ma anche articoli che non c'entrano nulla

Da qualche tempo GameStop non vende solo videogiochi e console, ma anche tanti ogggetti della cultura pop come magliette, action figure e molto altro. Tuttavia, almeno negli USA, i nuovi inventari riportato oggetti che non c'entrano assolutamente nulla né con i videogiochi e tantomento con la cultura pop.

E' attraverso il subReddit di GameStop che troviamo testimonianze di dipendenti che hanno trovato nelle nuove consegne oggetti come un orologio alimentato con i limoni, uno scooter e un set di tessere per aiutare i bambini nella matematica.

Non solo, ma c'è chi ha ricevuto un supporto per lattine di birra per la doccia, girelli per bambini e addirittura pannolini. Insomma, sembra che la società stia trovando qualsiasi modo per cercare di mantenere i suoi negozi a galla, almeno per quanto riguarda la parte americana.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Recentemente, un aggiornamento del sistema di prenotazione ha portato ad un caos totale in alcuni negozi, con molte prenotazioni cancellate o introvabili e con i clienti che hanno dovuto rifare queste prenotazioni o ricevere indietro non un rimborso ma un voucher di credito da usare sempre nel negozio.

Fonte: Kotaku