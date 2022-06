Gears of War Collection non esiste?

I don't think a Gears Collection exists. — jez (@JezCorden) June 10, 2022

Ci sono tanti esempi di come una Collection di titoli storici possa vendere e funzionare bene anche nel mercato moderno e Halo: The Master Chief Collection è sempre li a ricordarcelo, con le sue 8 milioni di copie vendute nel mondo. Dopo questo incredibile successo, ovviamente Microsoft sta pensando di capitalizzare su un’altra serie altrettanto popolare, che possa meritare questa collection e attrarre vecchi e nuovi giocatori. Infatti alcuni rumors lasciano intendere che una nuova collection possa essere dedicata proprio alle avventure di Marcus Phoenix. Tuttavia l’insider JezCorden non lascia spazio a dubbi, in un tweet dichiara fermamente che una collection dedicata a Gears of War non esiste, e di conseguenza non sarà presentata durante il prossimo evento di Microsoft.In questi giorni pre-show voci concitate di conferme e smentite si susseguono senza sosta. Non ci resta che continuare ad aspettare per capire cosa sarà davvero presentato durante lo Xbox + Bethesda Games Showcase che si terrà il prossimo 12 Giugno. Fonte: exputer.com