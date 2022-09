Genshin Impact diventa un anime sviluppato dai creatori di Demon Slayer

Un anime di Genshin Impact è in lavorazione presso lo studio Ufotable, team dietro Demon Slayer. Lo sviluppatore Hoyoverse ha annunciato la sua collaborazione con Ufotable durante una recente diretta come parte delle celebrazioni per l'anniversario del gioco.

E' stato mostrato solo un breve frammento dell'anime Genshin Impact in corso, quindi non abbiamo ancora un'idea della sua storia o portata. Maggiori informazioni verranno condivise prossimamente, magari con un trailer ufficiale.

Hoyoverse ha descritto l'anime Genshin Impact come un "lancio di un progetto a lungo termine" con Ufotable, il che suggerisce che la prima puntata dell'anime potrebbe fungere da apripista e che potrebbe vedere molto più di una singola stagione. Naturalmente, questo presuppone che sia un lavoro stagionale tradizionale; è possibile che si tratti di una serie di cortometraggi, opere non lineari o altro.

Come possiamo vedere dal trailer qui sopra, il reveal dell'anime di Genshin Impact è in gran parte un tour in volo di Mondstadt, la prima regione di Genshin Impact. Foreste familiari, colline e statue sfrecciano in questi pochi fotogrammi.

Fonte: Eurogamer