Genshin Impact, la posizione delle cacce al tesoro per l'evento Lost Riches

Devi trovare le energy emissions per i tuoi luoghi di caccia al tesoro per aprire i forzieri come parte dell'evento Lost Riches in Genshin Impact se vuoi guadagnare premi come Primogems e diversi Seelies colorati.

Di seguito, abbiamo spiegato come funziona l'evento Lost Riches e nel tempo aggioneremo tutti i luoghi di caccia al tesoro Lost Riches quando saranno aggiunti a Genshin Impact.

Spiegazione dell'evento Genshin Impact Lost Riches

Per accedere all'evento Lost Riches, devi essere almeno Adventure Rank 20. A parte questo, sei libero di iniziare l'evento in qualsiasi momento dopo venerdì 2 settembre. Lost Riches termina lunedì 19 settembre, quindi assicurati di aver completato tutte le cacce al tesoro e di aver raccolto le ricompense prima di allora.

Per iniziare Lost Riches, vai da Ulman, che si trova appena a est della città di Sumeru, sulle colline a ovest della strada sterrata principale sulla mappa. Chiederà la tua assistenza per trovare delle Ancient Iron Coins e poi ti darà la sua Seelie.

Vai nella scheda "Gadget" del menu dello zaino ed equipaggia il Seelie come tuo gadget, quindi vai al menu "Eventi" e seleziona Lost Riches. Da qui, vedrai la posizione di ogni luogo della caccia al tesoro man mano che vengono aggiunti, ma quello successivo apparirà solo quando troverai tutti i forzieri nascosti nell'area precedente.

Quando raggiungi l'area corretta, sulla mappa apparirà un cerchio giallo. All'interno di questo cerchio si trovano tre forzieri, ma per ottenere le loro ricompense, dovrai prima attivare il tuo Seelie e poi raccogliere le energy emissions. Devi raccogliere tre energy emissions per trovare un forziere, quindi ci sono nove energy emissions in totale in ogni punto.

Una volta trovate tre delle energy emissions, la posizione di uno scrigno del tesoro verrà contrassegnata sulla mappa. Prima di poter aprire il forziere, tuttavia, dovrai completare una sfida. Questa sarà una sfida di combattimento o una sfida di raccolta. Dopo averla completata entro il limite di tempo, torna alla posizione dello scrigno del tesoro per aprirlo e ottenere le tue ricompense.

Dovrai raccogliere particelle o sconfiggere i nemici entro il tempo limite per completare ogni sfida dello scrigno del tesoro.

Riceverai premi immediati, come Primogems, ma troverai anche Ancient Iron Coins. Vai al negozio dell'evento da Lost Riches nel menu "Eventi" per scambiare queste monete con altri Primogem e altre ricompense come Hero's Wit, Mora e Mini Seelie di diverse varietà di colore.

Ricorda, hai tempo fino a lunedì 19 settembre per richiedere queste ricompense, quindi assicurati di spendere tutte le Ancient Iron Coins che puoi prima di allora!

Luoghi della caccia al tesoro di Genshin Impact per la Chatrakam Cave

La prima area di caccia al tesoro, Chatrakam Cave, si trova a ovest del Palazzo di Alcazarzaray, nell'area settentrionale di Sumeru. Una volta che ti sarai avvicinato abbastanza, il cerchio giallo apparirà sulla tua mappa. Assicurati di aver attivato il tuo gadget Seelie per raccogliere le energy emissions.

E tutti i luoghi della caccia al tesoro a Chatrakam per l'evento Lost Riches:

Tutte le posizioni delle energy emissions e degli scrigni del tesoro nell'evento Lost Riches, a Chatrakam Cave.

Di seguito, abbiamo raccolto immagini di ogni energy emission nella grotta di Chatrakam, a partire dall'area meridionale, quindi l'area orientale e infine nell'ovest.

Posizione delle energy emissions della grotta di Chatrakam 1

Posizione delle energy emissions della grotta di Chatrakam 2

Usa il Four Leaf Sigil per raggiungere questa energy emission della caverna di Chatrakam.

Posizione delle energy emissions della grotta di Chatrakam 3

Posizione delle energy emissions della grotta di Chatrakam 4

Posizione delle energy emissions della grotta di Chatrakam 5

Usa il fungo gonfiabile per entrare nella barriera e raccogliere questa energy emission della Grotta di Chatrakam.

Posizione delle energy emissions della grotta di Chatrakam 6

Posizione delle energy emissions della grotta di Chatrakam 7

Posizione delle energy emissions della grotta di Chatrakam 8

Posizione delle energy emissions della grotta di Chatrakam 9

Luoghi della caccia al tesoro di Genshin Impact per Vissudha Field - Area 2

La seconda area di caccia al tesoro, Vissudha Field, si trova a ovest di Vanarana, nell'area nord-occidentale di Sumeru. Una volta che ti sarai avvicinato abbastanza, il cerchio giallo apparirà sulla tua mappa. Ricordati di attivare il tuo gadget Seelie per raccogliere le energy emissions.

Per una rapida consultazione, ecco tutti i luoghi della caccia al tesoro nell'evento Lost Riches a Vissudha Field:

Tutte le posizioni delle energy emissions e degli scrigni a Vissudha Field.

Di seguito, abbiamo raccolto le immagini di ogni energy emission a Vissudha Field, a partire dall'area nord-orientale, quindi l'area sud-orientale e infine tutte le località a ovest.

Posizione delle energy emissions di Vissudha Field 1

Posizione delle energy emissions di Vissudha Field 2

Usa il fungo gonfiabile per salire in cima a questo albero per raggiungere questa energy emission di Vissudha Field.

Posizione delle energy emissions di Vissudha Field 3

Usa il Four Leaf Sigil per raggiungere questa energy emission se stai saltando dal lato opposto.

Posizione delle energy emissions di Vissudha Field 4

Posizione delle energy emissions di Vissudha Field 5

Usa il Four Leaf Sigil se non riesci a raggiungere questa energy emission planando.

Posizione delle energy emissions di Vissudha Field 6

Posizione delle energy emissions di Vissudha Field 7

Posizione delle energy emissions di Vissudha Field 8

Usa il Four Leaf Sigil se non riesci a ottenere questa energy emission planando.

Posizione delle energy emissions di Vissudha Field 9

Luoghi della caccia al tesoro di Genshin Impact per l'Area 3 della Ardravi Valley

La terza area di caccia al tesoro, la Ardravi Valley, si trova a nord-ovest di Port Ormos, nell'area meridionale di Sumeru. Una volta che ti sarai avvicinato abbastanza, il cerchio giallo apparirà sulla tua mappa. Ricordati di attivare il tuo gadget Seelie per raccogliere le energy emissions.

Per una rapida consultazione, ecco tutti i luoghi di caccia al tesoro nella Ardravi Valley per l'evento Lost Riches:

Tutte le posizioni delle energy emissions e degli scrigni del tesoro nell'area 3 - Ardravi Valley per l'evento Ricchezze perdute.

Di seguito, abbiamo fornito immagini di ogni energy emission nella Ardravi Valley, a partire dall'area settentrionale, procedendo verso sud e infine tutte le località a ovest.

Ci siamo un po' distratti con tutti i nemici nell'area e ci siamo dimenticati di scattare foto durante la raccolta delle prime quattro energy emissions, ma le aree cerchiate nell'immagine indicheranno dove dovrebbero essere queste prime sfere.

Luogo di energy emission della Ardravi Valley 1 (Area 3)

Fai attenzione mentre raccogli questa energy emission nella Ardravi Valley, poiché le piante di Dendro intorno ad essa alla fine esploderanno se ti avvicini.

Luogo delle energy emissions della Ardravi Valley 2 (Area 3)

Ci sarà un Four Leaf Sigil in quest'area che dovrai usare per ottenere l'energy emission sotto di esso.

Luogo di energy emission della Ardravi Valley 3 (Area 3)

Usa il fungo rimbalzante di fronte a questi nemici per raggiungere l'energy emission sopra di esso.

Luogo di energy emission della Ardravi Valley 4 (Area 3)

Puoi usare il Four Leaf Sigil per ottenere questa energy emission in cima al tetto, o semplicemente planare finché non lo raggiungi.

Posizione 5 delle energy emissions della Ardravi Valley (Area 3)

Luogo delle energy emissions della Ardravi Valley 6 (Area 3)

Luogo di energy emission della Ardravi Valley 7 (Area 3)

Luogo di energy emission della Ardravi Valley 8 (Area 3)

Se non riesci a planare su questa energy emission, usa invece il Four Leaf Sigil.

Luogo di energy emission della Ardravi Valley 9 (Area 3)

Luoghi della caccia al tesoro di Genshin Impact per l'Area 4 - Ardravi Valley

La quarta area di caccia al tesoro, sempre nella Ardravi Valley, si trova a nord del luogo di caccia al tesoro dell'Area 3, a sud del villaggio di Vimara, nell'area centrale di Sumeru. Una volta che ti sarai avvicinato abbastanza, il cerchio giallo apparirà sulla tua mappa. Ricordati di attivare il tuo gadget Seelie per raccogliere le energy emissions.

Per una rapida consultazione, ecco tutti i luoghi della caccia al tesoro nell'Area 4 - Ardravi Valley per l'evento Lost Riches:

Tutte le posizioni delle energy emissions e degli scrigni del tesoro nell'area 4 dell'evento Ardravi Valley.

Di seguito, abbiamo raccolto immagini di ogni energy emission nell'Area 4 della Ardravi Valley, a partire dall'area meridionale, procedendo verso nord-est, e infine a ovest.

Luogo delle energy emissions della Ardravi Valley 1 (Area 4)

Fai attenzione quando ricevi questa energy emission, poiché le piante incendiarie esploderanno se ti avvicini troppo a loro.

Posizione 2 delle energy emissions della Ardravi Valley (Area 4)

Luogo di energy emission della Ardravi Valley 3 (Area 4)

Luogo di energy emission della Ardravi Valley 4 (Area 4)

Luogo di energy emission della Ardravi Valley 5 (Area 4)

Luogo di energy emission della Ardravi Valley 6 (Area 4)

Usa un'abilità Pyro per bruciare le spine che bloccano la porta, quindi sali la scala all'interno per raggiungere questa energy emission in cima.

Luogo di energy emission della Ardravi Valley 7 (Area 4)

Luogo di energy emission della Ardravi Valley 8 (Area 4)

Usa il Four Leaf Sigil per raggiungere questa energy emission

Luogo di energy emission della Ardravi Valley 9 (Area 4)

Usa il fungo rimbalzante sotto questa energy emission per raggiungerlo.

Luoghi della caccia al tesoro di Genshin Impact per Avidya Forest

La quinta area di caccia al tesoro, Avidya Forest, si trova a est di Gandharva Ville, nella zona centrale di Sumeru. Una volta che ti sarai avvicinato abbastanza, il cerchio giallo apparirà sulla tua mappa. Ricordati di attivare il tuo gadget Seelie in cerca di tesori per raccogliere le energy emissions.

Per una rapida consultazione, ecco tutti i luoghi della caccia al tesoro nella Avidya Forest per l'evento Lost Riches:

Tutte le posizioni delle energy emissions e degli scrigni del tesoro ad Avidya Forest.

Di seguito, abbiamo fornito immagini di ogni energy emission nella Avidya Forest, a partire dall'area settentrionale, procedendo verso sud-est, e infine al centro e a sud.

Posizione delle energy emissions di Avidya Forest 1

Posizione delle energy emissions di Avidya Forest 2

Posizione delle energy emissions di Avidya Forest 3

Posizione delle energy emissions di Avidya Forest 4

Posizione delle energy emissions di Avidya Forest 5

Posizione delle energy emissions di Avidya Forest 6

Posizione delle energy emissions di Avidya Forest 7

Posizione delle energy emissions di Avidya Forest 8

Posizione delle energy emissions di Avidya Forest 9

Brucia le spine con un'abilità Pyro per accedere a questa energy emission di Avidya Forest.

Aggiungeremo le posizioni esatte delle energy emissions per l'Area 6 quando uscirà mercoledì 7 settembre.

Speriamo che questo evento su Genshin Impact ti stia divertendo!