Genshin Impact, come raggiungere Sumeru

Il grande aggiornamento di Genshin Impact 3.0 include nuovi personaggi, l'elemento Dendro, Archon Quest e, naturalmente, la nuova regione Sumeru.

Potresti aver incontrato alcuni studiosi di Sumeru durante i tuoi viaggi in giro per Genshin Impact in precedenza, ma ora possiamo visitare Sumeru ed esplorare i luoghi come Sumeru City, Port Ormos, Sumeru Akademiya e Avidya Forest, che è pattugliata dai nuovi personaggi Tighnari e Collei.

Per esplorare la nuova nazione e completare le nuove missioni Archon, tuttavia, devi prima sapere come arrivare a Sumeru, quindi abbiamo elencato i passaggi esatti che devi compiere in Genshin Impact di seguito.

Versione 3.0 "The Morning a Thousand Roses Brings" Trailer | Genshin Impact.

Genshin Impact: come arrivare a Sumeru

A differenza della regione di Inazuma, accessibile solo completando alcune missioni Archon, puoi esplorare Sumeru anche se non giochi da tanto a Genshin Impact!

Ciò significa che per arrivare a Sumeru, tutto ciò che devi fare è viaggiare nella regione appena sbloccata a ovest di Mondstadt e Liyue. Una volta c'era un muro nebbioso che bloccava i progressi, ma ora è stato rimosso dopo l'aggiornamento 3.0.

Grazie a utente reddit Maziiiiiiiiik per aver confermato che puoi raggiungere Sumeru dopo aver completato i Domains di Amber, Kaeya'a e Lisa a Mondstadt.

Tuttavia, se già hai iniziato a seguire la storia di Genshin Impact, ti consigliamo di raggiungere Sumeru seguendo l'indicatore di missione 'Chapter 3 - Act 1: Through Mists of Smoke and Forests Dark' e di viaggiare nell'area con il nuovo Waypoint di teletrasporto sopra The Chasm, situato a ovest di Liyue. Puoi quindi attraversare la grotta vicina per arrivare a Sumeru.

Seguendo le tue Archon Quests, ti verranno introdotti gradualmente nuovi enigmi, esplorazioni e meccaniche di combattimento che si trovano a Sumeru, motivo per cui ti consigliamo di farlo!

Vai al Teleport Waypoint a ovest di The Chasm per raggiungere Sumeru come parte della missione Archon del capitolo 3.

Molti eventi che si svolgono a Sumeru richiedono un certo Adventure Rank e alcuni nemici possono essere difficili. Quindi non consigliamo di arrivare a Sumeru prima di aver raggiunto almeno l'Adventure Rank 20.

Ora che sei a Sumeru, puoi sbloccare la Sumeru Reputation, ottenere Collei gratuitamente, completare le nuove missioni Sumeru Archon e collezionare i Dendroculus!