Genshin Impact, come sbloccare il Tree of Dreams e tutte le ricompense

Il grande aggiornamento di Genshin Impact 3.0 è qui e include una nuova trama, personaggi, una regione con la sua reputazione e il nuovo Tree of Dreams, Vanarana.

In modo simile al Sakura Sacred Favor in Genshin Impact, bisogna raccogliere i Dendro Sigils durante i viaggi a Sumeru, quindi offrirli al Tree of Dreams per ottenere alcune utili ricompense, tra cui Intertwied e Acquaint Fate.

Tuttavia, una volta giunti a Sumeru, non è immediatamente ovvio come sbloccare il Tree of Dreams, quindi abbiamo spiegato come farlo, raccogliendo anche tutte le ricompense del Tree of Dreams.

Su questa pagina:

Versione 3.0 "The Morning a Thousand Roses Brings" Trailer | Genshin Impact.

Come sbloccare il Tree of Dreams in Genshin Impact

Per sbloccare il Tree of Dreams in Genshin Impact, dovrai completare le missioni "Aranyaka Part 1" e una parte delle World Quest 'Aranyaka Part 1' e 'Aranyaka Part 2' a Sumeru. Per sbloccare la prima parte della missione Aranyaka, vai a Sumeru, quindi percorri il sentiero principale a sud della città di Sumeru. Incontrerai Rana all'incrocio principale che porta verso Gandharva Ville a est, e la serie di missioni inizierà.

Continua con questa serie di missioni e, una volta completata "The World of Aranara" di "Aranyaka parte 2", riceverai automaticamente la missione "Trees and Dreams". Dirigiti verso la vicina grotta a nord-est di Vanarana per trovare il Tree of Dreams. Ora puoi offrire qualsiasi Dendro Sigil che trovi aprendo i forzieri di Sumeru per ottenere alcune fantastiche ricompense.

Ricompense di livello Genshin Impact Tree of Dreams

Ci sono 50 livelli del Tree of Dreams in Genshin Impact, che richiedono 35 Dendro Sigils per essere raggiunti. Per ottenere le ricompense del livello del Tree of Dreams, seleziona "Ricompense" dal menu principale del Tree of Dreams, situato nell'angolo in basso a destra dello schermo.

Le prime cinque ricompense del Tree of Dreams sono disponibili per essere sbloccate da chiunque, ma poiché bisogna salire di livello per vedere i successivi 45 livelli di ricompense, non sappiamo ancora ufficialmente con certezza quali siano. Tuttavia, grazie a honeyhunterworld, ci sono alcuni leak dalla beta che elencano tutte le ricompense. Dato che non si tratta di informazioni ufficiali, le seguenti ricompense potrebbero cambiare.

Ecco, quindi, tutte le ricompense del livello Tree of Dreams in Genshin Impact: