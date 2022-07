Genshin Impact Heizou migliori Build e Talent, materiali Ascension, Constellation, abilità e armi

Shikanoin Heizou è stato aggiunto come personaggio giocabile con l'Aggiornamento 2.8 di Genshin Impact.

Il giovane detective della Commissione Tenryou è incluso (e potenziato) negli Event Banner Leaves in the Wind e Sparkling Steps durante il contenuto Summer Fantasia della 2.8, insieme al ritorno dei 5 stelle Kaedehara e Klee.

Sia che tu lo abbia, sia che tu ti stia preparando a ottenerlo, questa pagina ti può aiutare a studiare la migliore build di Heizou e quali Costellation, materiali Talent e materiali Ascension sono necessari per far salire di livello Heizou a il suo pieno potenziale.

Heizou Talent, abilità, stelle, elemento, e arma

Heizou è un utilizzatore di Catalyst Anemo a 4 stelle che molto probabilmente sarà utilizzato al meglio in un ruolo di puro DPS a causa dei suoi danni Anemo e delle abilità di raggruppamento. Ovviamente conviene associarlo a buoni personaggi sub DPS per sfruttare le reazioni elementali, in modo da aumentare ancora di più i danni della tua squadra grazie ai suoi perk a base di vortici ed esplosioni.

Ecco un sunto delle abilità di Heizou:

Elemento : Anemo

: Anemo Rarità : 4-Star

: 4-Star Arma : Catalyst

: Catalyst Banner : Leaves in the Wind e Sparkling Steps

: Leaves in the Wind e Sparkling Steps Best build : DPS

: DPS Normal Attack : Fudou Style Martial Arts

: Fudou Style Martial Arts Elemental Skill : Heartstopper Strike

: Heartstopper Strike Elemental Burst : Windmuster Kick

: Windmuster Kick Passiva 1 : Paradoxical Practice (Quando Heizou attiva una reazione swirl mentre è sul campo, guadagnerà uno stack di Declension per Heartstopper Strike, questo può essere attivato una volta ogni 0,1 secondi)

: Paradoxical Practice (Quando Heizou attiva una reazione swirl mentre è sul campo, guadagnerà uno stack di Declension per Heartstopper Strike, questo può essere attivato una volta ogni 0,1 secondi) Passiva 2 : Penetrative Reasoning (dopo che Heartstopper Strike ha colpito un nemico, la maestria elementale di tutti i membri del gruppo, escluso Heizou, viene aumentata di 80 per dieci secondi)

: Penetrative Reasoning (dopo che Heartstopper Strike ha colpito un nemico, la maestria elementale di tutti i membri del gruppo, escluso Heizou, viene aumentata di 80 per dieci secondi) Bonus Esplorazione: Pre-Existing Guilt (riduce del 20% il consumo di resistenza dello sprint per i membri del tuo gruppo, ma non è cumulabile con i talenti passivi di altri personaggi con lo stesso effetto)

Heizou Normal Attack: Fudou Style Martial Arts

L'attacco base di Heizou infligge danni Anemo mentre esegue fino a cinque attacchi in mischia di fila. Puoi tenere premuto il normale pulsante di attacco per un attacco caricato, che consuma resistenza, per eseguire un calcio ampio che infligge anche danni Anemo.

Per il suo attacco in picchiata, Heizou danneggia tutti gli avversari sul suo cammino, infliggendo danni AOE (area d'effetto) Anemo quando colpisce il suolo.

Heizou Elemental Skill: Heartstopper Strike

Puoi toccare o tenere premuto il pulsante Elemental Burst per eseguire Heartstopper Strike. Toccare produce un calcio che infligge danni ad Anemo, mentre caricare l'attacco scatenerà un colpo ancora più forte quando lasci andare o quando Heizou raggiunge quattro stack di Declension.

Una volta accumulate 4 stack di Declension il prossimo Heartstopper Strike di Heizou diventa ancora più forte e infligge danno in un'area più ampia.

Heizou Elemental Burst: Windmuster Kick

Quando l'Elemental Burst di Heizou viene attivato, salterà in aria e produrrà un effetto Anemo chiamato Fudou Style Vacuum Slugger, quindi lo prenderà a calci contro gli avversari. Questo esplode quando colpisce un nemico, causando danni AOE Anemo e attirando oggetti e avversari vicini.

Quando Fudou Style Vacuum Slugger colpisce gli avversari colpiti dagli effetti Hydro, Pyro, Cryo ed Electro, si attiva l'effetto Windmuster Iris, che crea un'esplosione che infligge danni ad area dell'elemento corrispondente.

Windmuster Iris può colpire un massimo di quattro avversari, ma un singolo nemico non può essere sotto l'effetto di più Windmuster Iris. Ad esempio, non puoi ottenere esplosioni elettro contemporaneamente a esplosioni idro e lo stesso succede con gli effetti Pyro e Cryo.

Materiali Talent

Golden Raven Insignia.

Per ottenere il massimo dall'utilizzo di Heizou, dovrai aumentare di livello le sue abilità utilizzando i materiali Talent, che variano da personaggio a personaggio.

Per Heizou, dovrai farmare molti oggetti Transience e Raven Insignia (se non li hai già) per potenziare completamente le sue capacità.

Poiché Heizou ha tre talenti, dovrai spendere tre volte i materiali dei talenti elencati di seguito per potenziare completamente tutte le sue abilità.

Ecco quali materiali servono per migliorare una delle sue abilità:

Talent Level di Heizou Materiale Talent Costo Mora Level 2 x3 Teachings of Transience, x6 Treasure Hoarder Insignias 12,500 Level 3 x2 Guide to Transience, x3 Silver Raven Insignias 17,500 Level 4 x4 Guide to Transience, x4 Silver Raven Insignias 25,000 Level 5 x6 Guide to Transience, x6 Silver Raven Insignias 30,000 Level 6 x9 Guide to Transience, x9 Silver Raven Insignias 37,500 Level 7 x4 Philosophies of Transience, x4 Golden Raven Insignias, x1 The Meaning of Aeons 120,000 Level 8 x6 Philosophies of Transience, x6 Golden Raven Insignias, x1 The Meaning of Aeons 260,000 Level 9 x12 Philosophies of Transience, x9 Golden Raven Insignias, x2 The Meaning of Aeons 450,000 Level 10 x16 Philosophies of Transience, x12 Golden Raven Insignias, x2 The Meaning of Aeons, x1 Crown of Insight 700,000

In sintesi ecco tutti i materiali necessari per potenziare un Talent al massimo:

x1 Crown of Insight

x3 Teachings of Transience

x6 Treasure Hoarder Insignias

x6 The Meaning of Aeons

x21 Guide to Transience

x22 Silver Raven Insignias

x31 Golden Raven Insignias

x38 Philosophies to Transience

1,652,500 Mora

E qui trovate tutti i materiali per tutti e tre i Talent:

x3 Crown of Insight

x9 Teachings of Transience

x18 Treasure Hoarder Insignias

x18 The Meaning of Aeons

x63 Guide to Transience

x66 Silver Raven Insignias

x93 Golden Raven Insignias

x114 Philosophies to Transience

4,957,500 Mora

Materiali Ascension

Onikabuto material.

Just like Talents, you need to use Heizou Ascension materials to upgrade his health, attack, defence, and critical hit effectiveness.

Per Heizou, dovrai farmare un sacco di Raven Insignia e Onikabuto (se non li hai già) per potenziare completamente le sue capacità.

A differenza dei materiali Talent, devi spendere i materiali Ascension di seguito solo una volta per portare Heizou al suo livello di personaggio più alto. C'è anche qualche Acquaint Fate come ricompensa per aver raggiunto determinati livelli Ascension. Puoi spendere questi Fate in Banner standard.

Ecco tutto il necessario per l'Ascension:

Livello Ascension Materiali Ascension Costo Mora Ricompensa Ascension Level 20 x1 Vayuda Turquoise Silver, x3 Onikabuto, x3 Treasure Hoarder Insignias 20,000 x1 Acquaint Fate Level 40 x3 Vayuda Turquoise Fragments, x2 Runic Fang, x10 Onikabuto, x15 Treasure Hoarder Insignias 40,000 None Level 50 x6 Vayuda Turquoise Fragments, x4 Runic Fang, x20 Onikabuto, x12 Silver Raven Insignias 60,000 x1 Acquaint Fate Level 60 x3 Vayuda Turquoise Chunk, x8 Runic Fang, x30 Onikabuto, x18 Silver Raven Insignias 80,000 None Level 70 x6 Vayuda Turquoise Chunk, x12 Runic Fang, x45 Onikabuto, x12 Golden Raven Insignias 100,000 x1 Acquaint Fate Level 80 x6 Vayuda Turquoise Gemstone, x20 Runic Fang, x60 Onikabuto, x24 Golden Raven Insignias 120,000 None

Ecco tutti i materiali Ascension necessari:

x1 Vayuda Turquoise Silver

x6 Vayuda Turquoise Gemstone

x9 Vayuda Turquoise Fragment

x9 Vayuda Turquoise Chunk

x18 Treasure Hoarder Insignias

x30 Silver Raven Insignias

x36 Golden Raven Insignias

x46 Runic Fang

x168 Onikabuto

420,000 Mora

Heizou Constellation

Ricevendo duplicati di Heizou dai Wish su Banner, riceverai la sua Stella Fortuna. Questo materiale ti consente di sbloccare i livelli di Constellation, con ogni aggiornamento che migliora un talento esistente o un'abilità passiva.

Ecco tutti i livelli upgrade delle Constellation di Heizou:

Named Juvenile Casebook (C1) : Per cinque secondi dopo che Heizou è diventato PG attivo sul campo, la sua normale velocità d'attacco viene aumentata del 15% e ottiene uno stack di Declension per la sua Elemental Skill - Heartstopper Strike - ma questo effetto può essere attivato solo una volta ogni dieci secondi.

: Per cinque secondi dopo che Heizou è diventato PG attivo sul campo, la sua normale velocità d'attacco viene aumentata del 15% e ottiene uno stack di Declension per la sua Elemental Skill - Heartstopper Strike - ma questo effetto può essere attivato solo una volta ogni dieci secondi. Investigate Collection (C2) : L'effetto di raggruppamento dell'Elemental Burst di Heizou - Windmuster Kick - viene potenziato e la sua durata aumenta di un secondo.

: L'effetto di raggruppamento dell'Elemental Burst di Heizou - Windmuster Kick - viene potenziato e la sua durata aumenta di un secondo. Esoteric Puzzle Book (C3) : Aumenta di tre il livello di Heartstopper Strike, con un grado massimo di 15.

: Aumenta di tre il livello di Heartstopper Strike, con un grado massimo di 15. Tome of Lies (C4) : La prima esplosione di Windmuster Iris di ogni Windmuster Kick rigenererà nove Elemental Energy per Heizou, con ogni esplosione successiva che rigenera un ulteriore 1,5 Elemental Energy, ma ha un limite di 13,5 Elemental Energy per ogni Windmuster Kick.

: La prima esplosione di Windmuster Iris di ogni Windmuster Kick rigenererà nove Elemental Energy per Heizou, con ogni esplosione successiva che rigenera un ulteriore 1,5 Elemental Energy, ma ha un limite di 13,5 Elemental Energy per ogni Windmuster Kick. Secret Archive (C5) : Aumenta di tre il livello di Windmuster Kick, con un grado massimo di 15.

: Aumenta di tre il livello di Windmuster Kick, con un grado massimo di 15. Curious Casefiles (C6): Ogni accumulo di Declension aumenterà il tasso critico del successivo Heartstopper Strike del 4% e, quando Heizou possiede Conviction, il danno critico del suo successivo Heartstopper Strike aumenta del 32%.

Come giocare Heizou in Genshin Impact

A giudicare da quello che sappiamo di lui dai dettagli pre-rilascio la migliore build per Heizou è DPS. È davvero l'unico personaggio di Anemo creato per un puro ruolo DPS, a parte il formidabile 5 stelle Xiao. Tuttavia, poiché Heizou è un 4 stelle, il suo danno non è alla pari con quello di Xiao o di altri personaggi DPS a 5 stelle, ma ha la capacità di sfruttare le reazioni elementali.

Quando utilizzi Heizou in un ruolo DPS, dovresti mirare ad accumulare stack di Declension caricando il tuo attacco Elemental Skill - Heartstopper Strike - per aumentare i danni Anemo e ancora più danni la prossima volta che utilizzerai la sua Elemental Skill.

Sia che tu utilizzi Heizou in un ruolo DPS puro o sub DPS, dovresti anche usare il suo Elemental Burst - Windmuster Kick - il più spesso possibile per creare reazioni elementali con membri del party Hydro, Pyro, Cryo o Electro. Questo non solo diffonderà il danno elementale a più nemici, ma creerà anche esplosioni di Windmuster Iris, causando ulteriori danni elementali.

Miglior team per Heizou

Con le sue capacità Elemental Burst in mente, vorrai avere personaggi in grado di fornire danni elementali sostenuti mentre Heizou resta fuori dal campo. Yelan o Xingqiu possono fungere da grande supporto per Heizou in questo senso, specialmente se abbinati a un personaggio Electro come Beidou o Fischl per creare una reazione taser che finisca nello "swirl" di Heizou - con danni aggiuntivi forniti dalle sue esplosioni di Windmuster Iris.

A taser team with a good support character is a good composition with Heizou.

Dato che non puoi accumulare l'esplosione di Heizou con più elementi, il tuo quarto membro della squadra sarà abbastanza intercambiabile. Puoi prendere un supporto per aiutare con la guarigione, gli scudi o le esigenze ricarica della tua squadra, con Bennett che è un'ottima scelta per questo ruolo. In alternativa, puoi portare con te un altro personaggio con DPS elevato o sub DPS per causare il maggior danno possibile durante le rotation.

Migliori Artifact

Viridescent Venerer set.

I migliori artefatti di Heizou in Genshin Impact per una build DPS aumenteranno il suo danno Anemo e il danno da vortice, diminuiranno la resistenza elementale di un nemico o aumenteranno l'efficacia del colpo critico di Heizou.

Con questo in mente, è difficile consigliare un set di Artifact migliore del Viridescent Venerer in quattro pezzi per Heizou. Anche un due pezzi aiuteranno ad aumentare significativamente il suo output di danno.

Se non possiedi il set Viridescent Venerer o lo stai utilizzando su un altro personaggio, puoi anche provare i set a due pezzi Echoes Of An Offering o Shimenawa's Reminiscence per aumentare il tuo attacco fisico. Tuttavia, ti consigliamo di equipaggiare un set da quattro pezzi per il massimo potenziale di danno.

Migliore Arma per Heizou

Solar Pearl catalyst.

La migliore arma per Heizou è il Solar Pearl catalyst. Gli attacchi normali aumenteranno il tuo Elemental Burst e il tuo danno abilità quando l'arma è equipaggiata, e viceversa.

La notizia migliore è che in realtà è un'arma abbastanza facile da ottenere senza farmare troppo, poiché è disponibile dallo Gnostic Hymm nel Battle Pass dopo aver raggiunto il livello 30.

In alternativa, puoi equipaggiare Sacrificial Fragments per aiutare con il tempo di recupero dell'abilità elementale di Heizou, o Skyward Atlas per aumentare il danno elementale e d'attacco.

Se non hai nessuna di queste armi, dovresti scegliere un'arma Catalyst adatta per Heizou che soddisfi le tue esigenze di stile di gioco. Le build DPS avranno bisogno di Catalyst che aumentino l'attacco e il danno Anemo.

Miglior Build per Heizou

Con tutto questo in mente, se vuoi sfruttare le capacità DPS di Heizou, abbiamo compilato quella che pensiamo sia attualmente la migliore build di Heizou in Genshin Impact:

Arma Migliore : Solar Pearl

: Solar Pearl Artifacts Migliori : 4 Pezzi Viridescent Venerer

: 4 Pezzi Viridescent Venerer Miglior Team: Hydro sub-DPS (Yelan o Xingqiu), Electro sub-DPS (Beidou o Fischl), Support (Bennett o Diona).

Può volerci molto tempo per trovare questi Artifact e i materiali per far salire di livello Heizou fino al suo pieno potenziale, ma potrebbe valerne la pena se ti manca un DPS e ti piace lo stile di combattimento ravvicinato di Heizou.

Buona fortuna per salire di livello Heizou in Genshin Impact!