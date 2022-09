Genshin Impact su Steam Deck? Spunta una foto

Lo Steam Deck si è dimostrato un modo entusiasmante per i giocatori su PC perché consente di giocare ai loro titoli preferiti in un formato portatile. Sfortunatamente, non tutti i giochi possono essere giocati sull'hardware, incluso Genshin Impact.

Tuttavia, sembra che potrebbe cambiare nel prossimo futuro. L'utente di Reddit Bar_Har ha condiviso un'immagine dalla presentazione del Tokyo Game Show di Valve in cui Genshin Impact può essere visto in esecuzione sull'hardware Steam Deck insieme a titoli come Death Stranding, Control e Minecraft. Al momento, non è chiaro se si tratti di un errore o di un potenziale accenno a ciò che avverrà in futuro.

Come osserva Bar_Har, l'unico modo attuale per giocare a Genshin Impact tramite SteamOS è disabilitare l'anti-cheat, che potrebbe comportare il ban dell'account. La maggior parte dei fan di Genshin Impact probabilmente non vorrebbe correre quel tipo di rischio, quindi chiunque voglia giocare al gioco di ruolo su Steam Deck dovrà solo resistere per una versione ufficiale di Steam.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Né Steam né miHoYo hanno fatto alcun tipo di annuncio su Genshin Impact, quindi i fan dovrebbero prendere il tutto come semplice rumor per il momento.

Fonte: GameRant