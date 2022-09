Genshin Impact Tighnari miglior build, Talent, materiali Ascension, Constellation, squadra e armi

Tighnari è un nuovo personaggio Dendro a 5 stelle che è stato aggiunto a Genshin Impact durante l'aggiornamento 3.0, insieme al nuovo 4 stelle Collei e alla regione di Sumeru.

Durante la Fase 1 della versione 3.0, il giovane guardiano della foresta è il personaggio a 5 stelle principale, ma passerà al Banner standard come potenziale pull nella versione 3.1.

Sia che tu lo abbia, sia che tu voglia prepararti per quando lo otterrai, è già comodo conoscere la miglior build di Tighnari in Genshin Impact, inclusi i suoi migliori Artifacts e miglior team. È anche utile scoprire quali sono i suoi vantaggi di Constellation e quali materiali per i Talents e materiali per l'Ascension sono necessari per far salire di livello Tighnari fino al suo pieno potenziale.

Tighnari è un arciere Dendro a 5 stelle che viene utilizzato al meglio in un ruolo DPS (danno per secondo) principale grazie alla sua applicazione di Dendro e al potenziale offensivo.

Ecco un riepilogo delle abilità e delle statistiche di Tighnari in Genshin Impact:

Element : Dendro

: Dendro Rarity : 5-Star

: 5-Star Weapon : Bow

: Bow Banner : Viridescent Vigil

: Viridescent Vigil Best build : Main DPS

: Main DPS Normal Attack : Khanda Barrier-Buster

: Khanda Barrier-Buster Elemental Skill : Vijnana-Phala Mine

: Vijnana-Phala Mine Elemental Burst : Fashioner's Tanglevine Shaft

: Fashioner's Tanglevine Shaft Passive one : Keen Sight (Tighnari's Elemental Mastery is increased by 50 for four seconds)

: Keen Sight (Tighnari's Elemental Mastery is increased by 50 for four seconds) Passive two : Scholarly Blade (Tighnari's charged attack and Elemental Burst, Fashioner's Tanglevine Shaft, damage are increased by 0.06% for every point of Elemental Mastery Tighnari possesses, with a maximum damage bonus of 60%)

: Scholarly Blade (Tighnari's charged attack and Elemental Burst, Fashioner's Tanglevine Shaft, damage are increased by 0.06% for every point of Elemental Mastery Tighnari possesses, with a maximum damage bonus of 60%) Exploration bonus: Encyclopedic Knowledge (displays the location of nearby resources unique to Sumeru on the mini-map)

Attacco normale di Tighnari: Khanda Barrier-Buster

Tignari può eseguire fino a quattro tiri consecutivi con l'arco. L'attivazione del suo attacco in picchiata provoca una pioggia di frecce sparate a mezz'aria, infliggendo danni AoE (area d'effetto) quando raggiungono il suolo.

Tuttavia, la principale fonte di danno di Tighnari dal suo normale attacco deriva dalla possibilità di caricare il suo arco con più colpi mirati. Alla carica di livello 1, Tighnari scocca una freccia che infligge danni Dendro. Al livello di carica 2, la freccia scoccata provoca danni Dendro e quando colpisce un nemico, crea quattro frecce Clusterbloom che tracciano automaticamente gli avversari vicini, infliggendo ancora più danni Dendro.

Abilità elementale di Tighnari: Vijnana-Phala Mine

L'attivazione dell'abilità elementale di Tighnari provoca il lancio di un Vijnana Stormheart che infligge danni AoE Dendro e crea un campo Vijnana-Khanda. Questo evoca illusioni che provocano i nemici, agendo efficacemente come esche.

Tighnari otterrà anche l'effetto Vijnana Sffusion, che riduce il tempo di ricarica di Wreath Arrow di 2,4 secondi. L'effetto di Vijnana Suffusion terminerà al termine dell'effetto dell'abilità elementale di Tighnari o quando avrà scoccato tre frecce.

Esplosione elementale di Tighnari:Fashioner's Tanglevine Shaft

Quando l'Elemental Burst di Tighnari viene attivato, spara sei Tanglevine Shafts che tracciano gli avversari e infliggono danni Dendro. Quando un Tanglevine Shaft colpisce un nemico, viene attivata una seconda ondata di Burst, che segue i nemici e infligge nuovamente danni Dendro.

Materiali Genshin Impact Tighnari Talent

Per ottenere il massimo dall'uso di Tighnari, dovrai aumentare di livello le sue abilità utilizzando i materiali per i Talents, che variano da personaggio a personaggio.

Per Tighnari, dovrai farmare molti materiali Cyst Dust e Admonition (se non li hai già) per potenziare completamente le sue capacità.

Poiché Tighnari ha tre Talents, dovrai spendere tre volte i materiali dei Talents elencati di seguito per potenziare completamente tutte le sue abilità, che abbiamo anche dettagliato sotto la tabella.

Ecco quali materiali per Talent e la quantità di Mora che ti servono per migliorare una delle sue abilità:

Tighnari Talent level Talent materials Mora cost Level 2 x3 Teachings of Admonition, x6 Fungal Spores 12,500 Level 3 x2 Guide to Admonition, x3 Luminescent Pollen 17,500 Level 4 x4 Guide to Admonition, x4 Luminescent Pollen 25,000 Level 5 x6 Guide to Admonition, x6 Luminescent Pollen 30,000 Level 6 x9 Guide to Admonition, x9 Luminescent Pollen 37,500 Level 7 x4 Philosophies of Admonition, x4 Crystalline Cyst Dust, x1 The Meaning of Aeons 120,000 Level 8 x6 Philosophies of Admonition, x6 Crystalline Cyst Dust, x1 The Meaning of Aeons 260,000 Level 9 x12 Philosophies of Admonition, x9 Crystalline Cyst Dust, x2 The Meaning of Aeons 450,000 Level 10 x16 Philosophies of Admonition, x12 Crystalline Cyst Dust, x2 The Meaning of Aeons, x1 Crown of Insight 700,000

Ecco di quali materiali per i Talents avrai bisogno per potenziare completamente una delle abilità di Tighnari:

x1 Crown of Insight

x3 Teachings of Admonition

x6 Fungal Spores

x6 The Meaning of Aeons

x21 Guide to Admonition

x22 Luminescent Pollen

x31 Crystalline Cyst Dust

x38 Philosophies to Admonition

1,652,500 Mora

Per potenziare tutte e tre le abilità di Tighnari, ecco tutti i materiali per i Talents di cui avrai bisogno:

x3 Crown of Insight

x9 Teachings of Admonition

x18 Fungal Spores

x18 The Meaning of Aeons

x63 Guide to Admonition

x66 Luminescent Pollen

x93 Crystalline Cyst Dust

x114 Philosophies to Admonition

4,957,500 Mora

Genshin Impact Tighnari Materiali Ascension

Nilotpala Lotus.

Proprio come per i Talents, devi usare i materiali Ascension di Tighnari per migliorare la sua salute, attacco, difesa e efficacia del colpo critico.

Per Tighnari, dovrai farmare molti Majestic Hooked Beak e Nilotpala Lotus (se non li hai già) per potenziare completamente le sue capacità.

A differenza dei materiali per i Talents, devi spendere i materiali dell'Ascension di seguito solo una volta per far crescere completamente Tighnari fino al suo livello di personaggio più alto. C'è anche Acquaint Fate come ricompensa per aver raggiunto determinati livelli di Ascension.

Ecco quali materiali Ascension e la quantità di Mora che ti servono per potenziarlo per ogni livello di Ascension:

Tighnari Ascension level Ascension materials Mora cost Ascension reward Level 20 x1 Nagadus Emerald Silver, x3 Nilotpala Lotus, x3 Fungal Spores 20,000 x1 Acquaint Fate Level 40 x3 Nagadus Emerald Fragments, x2 Majestic Hooked Beak, x10 Nilotpala Lotus, x15 Fungal Spores 40,000 None Level 50 x6 Nagadus Emerald Fragments, x4 Majestic Hooked Beak, x20 Nilotpala Lotus, x12 Luminescent Pollen 60,000 x1 Acquaint Fate Level 60 x3 Nagadus Emerald Chunk, x8 Majestic Hooked Beak, x30 Nilotpala Lotus, x18 Luminescent Pollen 80,000 None Level 70 x6 Nagadus Emerald Chunk, x12 Majestic Hooked Beak, x45 Nilotpala Lotus, x12 Crystalline Cyst Dust 100,000 x1 Acquaint Fate Level 80 x6 Nagadus Emerald Gemstone, x20 Majestic Hooked Beak, x60 Nilotpala Lotus, x24 Crystalline Cyst Dust 120,000 None

In totale, ecco tutti i materiali Ascension di cui hai bisogno per potenziare al massimo Tighnari in Genshin Impact:

x1 Nagadus Emerald Silver

x6 Nagadus Emerald Gemstone

x9 Nagadus Emerald Fragment

x9 Nagadus Emerald Chunk

x18 Fungal Spores

x30 Luminescent Pollen

x36 Crystalline Cyst Dust

x46 Majestic Hooked Beak

x168 Nilotpala Lotus

420,000 Mora

Genshin Impact Tighnari Constellation

Ricevendo duplicati di Tighnari dai Wish su Banner, riceverai la sua Stella Fortuna. Questo materiale ti consente di sbloccare i livelli di Constellation, e a quel punto ogni aggiornamento alla Constellation migliora un talento esistente o un'abilità passiva.

Le Constellation di Tighnari a colpo d'occhio.

Ecco tutti gli aggiornamenti di livello della Costellation di Tighnari in Genshin Impact:

Beginnings Determined at the Roots (C1) (C1) : il tasso critico di attacco caricato di Tighnari è aumentato del 15%.

: il tasso critico di attacco caricato di Tighnari è aumentato del 15%. Origins Known From the Stem (C2) : Tighnari ottiene il 20% di bonus ai danni Dendro quando ci sono nemici all'interno dell'area d'azione del campo Vijnana-Khanda di Tighnari creato dalla sua abilità elementale. Si applica fino a sei secondi dopo la fine del campo o se il campo non contiene più nemici.

: Tighnari ottiene il 20% di bonus ai danni Dendro quando ci sono nemici all'interno dell'area d'azione del campo Vijnana-Khanda di Tighnari creato dalla sua abilità elementale. Si applica fino a sei secondi dopo la fine del campo o se il campo non contiene più nemici. Fortunes Read Amongst the Branches (C3) : aumenta di tre il livello dell'Elemental Burst di Tighnari, Fashioner's Tanglevine Shaft, con un livello di aggiornamento massimo di 15.

: aumenta di tre il livello dell'Elemental Burst di Tighnari, Fashioner's Tanglevine Shaft, con un livello di aggiornamento massimo di 15. Withering Glimpsed in the Leaves (C4) : quando viene attivata l'Elemental Burst di Tighnari, tutti i membri del gruppo ottengono 60 Elemental Mastery per otto secondi. Se l'esplosione innesca una reazione di Burning, Bloom, Quicken, o Spread, l'Elemental Mastery aumenterà di altri 60 e azzererà la durata di questo vantaggio C4.

: quando viene attivata l'Elemental Burst di Tighnari, tutti i membri del gruppo ottengono 60 Elemental Mastery per otto secondi. Se l'esplosione innesca una reazione di Burning, Bloom, Quicken, o Spread, l'Elemental Mastery aumenterà di altri 60 e azzererà la durata di questo vantaggio C4. Comprehension Amidst the Flowers (C5) : aumenta di tre il livello dell'abilità elementale di Tighnari, Vijnana-Phala Mine, con un livello di potenziamento massimo di 15.

: aumenta di tre il livello dell'abilità elementale di Tighnari, Vijnana-Phala Mine, con un livello di potenziamento massimo di 15. Karma Adjudged From the Leaden Fruit (C6): il tempo di ricarica delle frecce Wreath è ridotto di 0,9 secondi e crea un'altra Clusterbloom Arrow quando colpisce un nemico, infliggendo il 150% della statistica di attacco di Tighnari come danno.

Come giocare a Tighnari in Genshin Impact

Tighnari ha uno stile di gioco piuttosto unico in Genshin Impact, ma devi assicurarti di creare una squadra decente attorno a lui e scambiarli regolarmente per ottenere il massimo dall'uso di Tighnari nella tua squadra.

Il tuo obiettivo con Tighnari è quello di applicare Dendro ai nemici attraverso Elemental Burst e Skill, quindi sparare tre attacchi caricati di livello 2 dopo che la sua abilità è stata attivata, in quanto ciò ridurrà il tempo necessario per caricarla al livello 2. Quindi, passa ai membri del gruppo che possono usare abilità e Burst che reagiscono con Dendro e causano ulteriori danni, quindi torna a Tighnari per applicare la sua Burst e le Skill. Cerca di utilizzare questa rotazione il più spesso possibile per ottenere il massimo danno dalle squadre con Tighnari al loro interno.

I tempi di inattività che hai dovrebbero essere usati per lanciare attacchi caricati di livello 2 mirando con l'arco di Tighnari. In alternativa, se hai qualcuno nella tua squadra con migliori capacità DPS quando usi attacchi normali, passa a loro. Tuttavia, questo in genere non sarà il caso a meno che tu non stia utilizzando esclusivamente Tighnari come personaggio con cui applicare le reazioni Dendro.

Best Tighnari team comp in Genshin Impact

Per ottenere il massimo dall'applicazione Dendro di Tighnari, dovresti costruire un team di supporto attorno a personaggi Electro o Hydro, o anche combinare i due tipi.

Un personaggio, come Fischl o Mona, che sappia applicare costantemente il proprio elemento è praticamente un must. Ti consigliamo di riempire il terzo slot del tuo gruppo con un Anemo che può quindi applicare swirl a questo danno Electro o Hydro attraverso il campo di battaglia, causando ulteriori danni AOE con quell'elemento. Anche se non puoi farlo con il Dendro, il danno che ricevi dall'Electro in questo modo è in particolare un enorme bonus DPS per la tua squadra. Kazuha sarà la scelta migliore per applicare swirl, seguita da Sucrose.

Il quarto slot viene quindi riempito al meglio da un Electro come (Kuki Shinobu) o Hydro-Healer come (Kokomi, Barbara), o anche un personaggio come Zhongli se vuoi invece degli scudi. Raccomandiamo di utilizzare un guaritore Hydro o Electro, tuttavia, poiché questi possono anche aiutare ad applicare reazioni elementali con Dendro per ulteriore potenziale DPS, creare risonanze o assistere il team con le Enery Particles se si dispone di “costosi” Electro o Hydro che necessitano di ricaricare velocemente un Elemental Burst.

I migliori Artifacts di Tighnari in Genshin Impact

Laurel Coronet Deepwood Memories.

Il miglior manufatto di Tighnari in Genshin Impact è il 4 pezzi Deepwood Memories, ma solo se nessuno del tuo gruppo lo ha equipaggiato. È importante per qualcuno nel gruppo equipaggiare Deepwood Memories quando Tighnari è il tuo principale DPS, in modo che quando l'abilità elementale o il Burst di quel personaggio colpisce i nemici, la loro resistenza Dendro sarà ridotta del 30% per otto secondi, dando a Tighnari un enorme potenziamento ai danni.

Tighnari riceverà anche +15% di danni da Dendro se equipaggia almeno un Deepwood Memories da 2 pezzi, ma il Gilded Dreams da 4 pezzi è più a lui in termini di potenziale danno. Aumenterà molto la sua Elemental Mastery, specialmente se utilizzi un gruppo con quattro elementi diversi.

In alternativa, se non hai ancora farmato questo set di Sumeru, anche la Wanderer's Troupe in 4 pezzi è un'ottima opzione. A due pezzi, aumenterà la Elemental Mastery di 80, e quando acquisisci i 4 pezzi, aumenta il danno d'attacco caricato del 35% per Tighnari, molto utile per il suo stile di gioco.

Migliore arma Tighnari in Genshin Impact

Poiché è la sua arma caratteristica, l'Hunter's Path a 5 stelle è la migliore arma di Tighnari in Genshin Impact. Aumenta notevolmente il suo attacco fisico elementale e caricato, oltre ad avere un alto tasso critico, che migliora solo dopo il perfezionamento.

Se non vuoi optare per l'Hunter's Path, tuttavia, molti altri archi a 5 stelle sono buoni sostituti, in particolare la Polar Star e la Aqua Simulacra - ma ci sono molte opzioni di arco a 5 stelle che possono rimpiazzare l'Hunter's Path. Guarda le descrizioni dei tuoi archi a 5 stelle per vedere cosa si adatta meglio al tuo stile di gioco e alla composizione della tua squadra.

Per quanto riguarda le altre opzioni, La Prototype Crescent è la migliore arma a 4 stelle di Tighnari, con la Slingshot a 3 stelle che è effettivamente un'opzione praticabile se modifichi il tuo stile di gioco e attacchi molto vicino ai nemici invece di restare indietro.

Miglior build di Tighnari in Genshin Impact

Con tutto questo in mente, se vuoi sfruttare al massimo le capacità dell'applicazione DPS e Dendro di Tighnari, abbiamo compilato quella che pensiamo sia attualmente la migliore build di Tighnari in Genshin Impact:

Migliore arma di Tighnari : Hunter's Path (o la Crescent Prototype come opzione a 4 stelle).

: Hunter's Path (o la Crescent Prototype come opzione a 4 stelle). I migliori Artifacts di Tighnari : Deepwood Memories in quattro pezzi se nessun altro lo ha equipaggiato, altrimenti Gilded Dreams o Wanderer's Troupe in 4 pezzi.

: Deepwood Memories in quattro pezzi se nessun altro lo ha equipaggiato, altrimenti Gilded Dreams o Wanderer's Troupe in 4 pezzi. Miglior team per Tighnari: un supporto Electro o Hydro (come Fischl o Mona), un supporto Anemo per swirl (come Kazuha o Sucrose), un guaritore Electro o Hydro (come Kokomi o Kuki Shinobu).

Può volerci molto tempo per trovare gli Artifacts o i materiali per far salire di livello Tighnari al suo pieno potenziale, ma se vuoi un 5 stelle con potenziale applicativo Dendro e uno stile di gioco unico, tutto il farm varrà il tempo necessario .

Buona fortuna nel viaggio per potenziare Tighnari in Genshin Impact!