God of War Ragnarok si è mostrato in diversi trailer ma...'non avete ancora visto niente'

Nella giornata di ieri durante lo State of Play è stato mostrato un nuovo trailer per God of War Ragnarok, uno dei titoli tanto attesi di quest'anno. Tuttavia per fomentare ancora di più l'hype dei fan, l'art director Raf Grassetti ha dichiarato che in realtà i giocatori "non hanno ancora visto niente" suggerendo così che il bello deve ancora arrivare.

Il tweet di Raf Grassetti sul fatto che c'è molto di più che ancora non è stato svelato arriva a due mesi dall'uscita del gioco. Nel corso di questo periodo abbiamo potuto dare uno sguardo su alcuni dettagli del gioco come ad esempio le armi e le abilità oltre che al regno Svartalfheim. Non solo, ma il titolo è stato sviluppato tenendo conto anche dei giocatori disabili, con tantissime opzioni di accessibilità.

Il gioco originale di God of War, pubblicato nel 2018, è ancora uno dei giochi PlayStation più popolari. God of War Ragnarok è il sequel che uscirà quattro anni dopo. Fortunatamente l'attesa sta per finire con somma gioia dei fan.

the best part? you haven't seen anything yet, get hyped! 🤝 — Raf Grassetti (@rafagrassetti) September 13, 2022

God of War Ragnarok arriverà il 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: GameRant