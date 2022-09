God of War Ragnarok visto dalla mano di cinque artisti: Sony annuncia i 'Ritratti di Famiglia'

C'è ancora qualche mese da aspettare per mettere le mani su God of War Ragnarok, ma Sony sta pompando al massimo il marketing del gioco. Ora c'è una bella e interesante iniziativa a riguardo: la società ha infatti annunciato i "Ritratti di Famiglia".

In cosa consiste? Si tratta di una collaborazione con cinque artisti dall’immenso talento che, con i loro stili unici, rappresenteranno una selezione delle relazioni più importanti della storia nella serie di God of War Ragnarök.

Nelle prossime settimane, ogni martedì verrà pubblicato un ritratto: si inizia il 13 settembre con Drew Merritt, artista che lavora con più mezzi e il suo stile classico realista incanala le sfumature emotive dei suoi soggetti. Il 20 settembre sarà il turno di Emma Ríos, un’artista e illustratrice di fumetti spagnola la cui copertina si è aggiudicata l’Eisner Award del 2020. Lavora con molti pezzi grossi nel settore dei fumetti. Il suo stile coniuga con naturalezza ambienti e soggetti in composizioni fluide, estrose e colorate.

Il 27 settembre sarà protagonista Romina Tempest, un’illustratrice e character designer con cui Sony ha già lavorato per B is for Boy, una rivisitazione illustrata degli eventi di God of War (2018). Il suo stile da cartone animato esprime l’anima e l’espressione dei suoi soggetti abbinandoli a sfondi dinamici per creare una scena che vi trasporta in quel preciso momento. Il 4 ottobre vedremo il ritratto di Jae Lee, un leggendario artista di fumetti con opere pluripremiate per molti dei più grandi nomi nel settore dei fumetti. Il suo stile cattura il movimento, la luce e la profondità emotiva in ritratti a elevato contrasto che prendono in prestito dalla sua esperienza nel convogliare in modo impeccabile lo spazio mentale dei personaggi nonostante la loro complessità.

Infine l'11 ottobre sarò il turno di Sui Ishida, un artista di manga giapponese che si cela dietro la celebre serie Tokyo Ghoul. Il suo approccio stilistico coniuga un’estetica pittorica a elementi manga tradizionali. Il suo utilizzo del colore conferisce un aspetto onirico alla sua opera, che si concentra su Aesir, la famiglia più potente dei Nove regni, guidata da Odino, padre degli Dei.

